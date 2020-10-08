Українцям радять утриматися від поїздок до Киргизстану

Міністерство закордонних справ рекомендує громадянам України утриматися від поїздок до Киргизстану через протести і сутички з правоохоронцями в країні.

Джерело: пресслужба МЗС

Дослівно: "У зв’язку з акціями протесту, що тривають у Киргизькій Республіці, та ускладненням безпекової ситуації на тлі сутичок між протестувальниками та правоохоронцями, Міністерство закордонних справ рекомендує громадянам України тимчасово утриматися від подорожей до Киргизстану до стабілізації ситуації".

Деталі: Українцям, які перебувають у Киргизстані рекомендують бути пильними та обережними, уникати місць скупчення людей, не брати участі в демонстраціях та акціях протесту, не вступати в суперечки з місцевим населенням, стежити за новинами та рекомендаціями місцевої влади.

У разі потрапляння у надзвичайну ситуацію їм рекомендують звертатися на "гарячу лінію" посольства України в Киргизстані.

Передісторія: