Українцям радять утриматися від поїздок до Киргизстану
Міністерство закордонних справ рекомендує громадянам України утриматися від поїздок до Киргизстану через протести і сутички з правоохоронцями в країні.
Джерело: пресслужба МЗС
Дослівно: "У зв’язку з акціями протесту, що тривають у Киргизькій Республіці, та ускладненням безпекової ситуації на тлі сутичок між протестувальниками та правоохоронцями, Міністерство закордонних справ рекомендує громадянам України тимчасово утриматися від подорожей до Киргизстану до стабілізації ситуації".
Деталі: Українцям, які перебувають у Киргизстані рекомендують бути пильними та обережними, уникати місць скупчення людей, не брати участі в демонстраціях та акціях протесту, не вступати в суперечки з місцевим населенням, стежити за новинами та рекомендаціями місцевої влади.
У разі потрапляння у надзвичайну ситуацію їм рекомендують звертатися на "гарячу лінію" посольства України в Киргизстані.
Передісторія:
- 4 жовтня у Киргизстані пройшли парламентські вибори. За попередніми даними, виборчий поріг подолали 4 полсили. 10 із 12 опозиційних партій, що програли, відмовилися визнавати попередні результати голосування. Лідер партії "Бір Бол" Алтинбек Сулайманов закликав провести нові вибори без участі партій, пов'язаних із владою.
- Міжнародні спостерігачі заявили, що на виборах були серйозні порушення, зокрема підкуп та залякування виборців.
- 5 жовтня у столиці Киргизстану та інших містах розпочалися акції протесту проти результатів парламентських виборів. Учасники вимагали анулювання підсумків голосування та проведення перевиборів. Силовики гранатами та водометами розігнали учасників протесту. За даними МОЗ Киргизстану, постраждали 590 громадян, із яких 150 були шпиталізовані. Померла одна особа.
- Вночі учасники масової акції в столиці Киргизстану зайняли будівлю, де розміщені парламент та адміністрація президента.
- 6 жовтня Центральна виборча комісія Киргизстану прийняла рішення визнати недійсними підсумки виборів депутатів Жогорку Кенеша (парламенту).