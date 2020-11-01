Коронавірус: третя країна Європи зафіксувала мільйон заражень, але 46 тисяч пацієнтів вже померло

Великобританія стала третьою країною в Європі в якій діагностували понад 1 мільйон заражених коронавірусом за час пандемії в світі.

Джерело: дані сайту Worldometer

Деталі: Загалом від початку пандемії у Великобританії, де перші два випадки коронавірусу виявили 31 січня 2020 року, вже діагностовано 1 011 660 випадків зараження. 46 555 пацієнтів з COVID-19 вже померли.

Країна 9-та в світі та 4-та в Європі за кількістю випадків COVID-19.

Що передувало: 31 жовтня прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон на тлі збільшення кількості інфікованих COVID-19 оголосив чотиритижневий локдаун на території Англії.

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