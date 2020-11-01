У Мінську розігнали більшість людей біля місця пам'яті жертв репресій

У Мінську силовики затримували людей і застосовували світлошумові гранати біля урочища Куропати, куди люди прямували до місця пам'яті масових жертв репресій. Тільки невелика частина людей змогла туди потрапити.

Джерело: TUT.BY, білоруська служба Радіо Свобода

Деталі: Як пише TUT.BY, колона протестувальлників ішла в бік Куропат. Однак частина колони не могла пройти через велику кількість силовиків.

В районі біля Куропат, де зібралося багато демонстрантів, силовики використовували світлошумові гранати. Почалися затримання, в тому числі у дворах будинків. Зокрема, затримання проходили в районі вулиці Мірошниченка.

Як пише Радіо Свобода, прямо по полю біля Куропат їздили автобуси силовиків, наздоганяючи людей.

Радіо Свобода

Поруч з ТЦ "Експобел", що розташований поруч з урочищем, були чутні вибухи світлошумових гранат і постріли.

Частина колони прорвалася до поля і пішла до урочища Куропати, частина – повернулася до центру міста.

За різними оцінками, від 500 до кількох тисяч протестувальників змогли пройти до урочища. Вони поклали квіти до куропатських хрестів, запалили свічки.

Протестувальники, дійшовши до Куропат, піднялися до головного меморіалу по живому коридору, який люди утворили по обидва боки стежки, стоячи пліч-о-пліч і піднявши національні прапори. Нагорі, біля центрального меморіалу, співали пісні.

Пізніше люди почали розходитися.