Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У Мінську розігнали більшість людей біля місця пам'яті жертв репресій

Неділя, 1 листопада 2020, 16:37
У Мінську розігнали більшість людей біля місця пам'яті жертв репресій
Радіо Свобода

У Мінську силовики затримували людей і застосовували світлошумові гранати біля урочища Куропати, куди люди прямували до місця пам'яті масових жертв репресій. Тільки невелика частина людей змогла туди потрапити.

Джерело: TUT.BY, білоруська служба Радіо Свобода

Деталі: Як пише TUT.BY, колона протестувальлників ішла в бік Куропат. Однак частина колони не могла пройти через велику кількість силовиків.

В районі біля Куропат, де зібралося багато демонстрантів, силовики використовували світлошумові гранати. Почалися затримання, в тому числі у дворах будинків. Зокрема, затримання проходили в районі вулиці Мірошниченка.

Як пише Радіо Свобода, прямо по полю біля Куропат їздили автобуси силовиків, наздоганяючи людей.

 
Радіо Свобода

Поруч з ТЦ "Експобел", що розташований поруч з урочищем, були чутні вибухи світлошумових гранат і постріли.

Частина колони прорвалася до поля і пішла до урочища Куропати, частина – повернулася до центру міста.

За різними оцінками, від 500 до кількох тисяч протестувальників змогли пройти до урочища. Вони поклали квіти до куропатських хрестів, запалили свічки.

 
 

Протестувальники, дійшовши до Куропат, піднялися до головного меморіалу по живому коридору, який люди утворили по обидва боки стежки, стоячи пліч-о-пліч і піднявши національні прапори. Нагорі, біля центрального меморіалу, співали пісні.

 

Пізніше люди почали розходитися.

"Українська правда" в Threads

Теми: Білорусьакції
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ISW проаналізував заяви Путіна про "досягнемо цілей" у війні проти України

відеоГолова "Євросолідарності" у Київраді заявив, що столиці "бюджет війни" не треба

Зеленський відреагував на рішення ЄС щодо України

Грузії надали статус кандидата на членство в ЄС

Лідери ЄС підтримали відкриття переговорів про вступ з Україною – Мішель

"Київстар" почав відновлювати послугу мобільного інтернету

Усі новини...
Білорусь
У Білорусі демонтують три табори, де навчали російських мобілізованих
Лукашенко вже заговорив про вагнерівців як захисників Білорусі
Лукашенко розповів, де зараз знаходиться Пригожин і вагнерівці – не в Білорусі
Останні новини
07:37
Байден поговорив з Ердоганом про завершення вступу Швеції у НАТО та Близький Схід
07:26
Росіяни просуваються біля Авдіївки в районі Степового – аналітики
07:25
Рютте вірить, що рішення для фінансування України буде на початку року
07:22
Окупанти активно атакують на 6 напрямках, за добу на фронті було 110 боєзіткнень − Генштаб
07:19
Росіяни запустили по Україні 14 "Шахедів": ППО знищила всі
06:58
ISW проаналізував заяви Путіна про "досягнемо цілей" у війні проти України
06:24
відеоССО показали, як снайпери знищують саперні групи ворога
05:50
На "виборах" Путіна на ТОТ можна буде голосувати без паспорта – спротив
05:04
Мішель впевнений у фінансуванні України попри угорське вето: є інструменти
04:50
Орбан заблокував бюджетні видатки Євросоюзу з €50 млрд для України
Усі новини...
Реклама: