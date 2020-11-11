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Головні новини вівторка і ночі: росіяни і Карабах, соціологія виборів

Середа, 11 листопада 2020, 08:00

Російські миротворці, які вилетіли в Нагірний Карабах, воювали на Донбасі, Якби проводились вибори до Верховної Ради: найкращі шанси мають 4 партії, — актуальні новини 10 листопада.

Про росіян і Карабах

Станом на ранок 10 листопада в Нагірний Карабах вилетіли вже 10 літаків з російськими миротворцями на борту.

За даними волонтера-розслідувача з організації InformNapalm Іраклі Комахідзе, військові 15-ї ОМСБр з Самари брали участь в захопленні Криму та окупації частини Донбасу.

Про соціологію виборів

Якби парламентські вибори проводилися найближчим часом найбільші шанси на подолання 5% бар’єру мали би чотири партії.

А от якби найближчим часом відбулися президентські вибори, то найбільше голосів у першому турі отримав би Володимир Зеленський, у другому турі він змагався б з п’ятим президентом Петром Порошенком.

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Теми: Нагірний Карабах


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