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Главные новости вторника и ночи: россияне и Карабах, социология выборов

Среда, 11 ноября 2020, 08:00

Российские миротворцы, полетевшие в Нагорный Карабах, воевали на Донбассе, Если бы проводились выборы в Верховную Раду: лучшие шансы у 4 партий, — актуальные новости 10 ноября.

О россиянах и Карабахе

По состоянию на утро 10 ноября в Нагорный Карабах вылетели уже 10 самолетов с российскими миротворцами на борту.

По данным волонтера-расследователя из организации InformNapalm Иракли Комахидзе, военные 15-й ОМСБр из Самары принимали участие в захвате Крыма и оккупации части Донбасса.

О социологии выборов 

Если бы парламентские выборы проводились в ближайшее время, наибольшие шансы на преодоление 5% барьера имели бы четыре партии.

А вот если бы в ближайшее время состоялись президентские выборы, то больше всего голосов в первом туре получил бы Владимир Зеленский, во втором туре он соревновался бы с пятым президентом Петром Порошенко.

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Темы: Нагорный Карабах


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