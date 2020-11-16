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Головні новини неділі і ночі: Карантин vs Порошенко, новий президент Молдови

Понеділок, 16 листопада 2020, 08:00

Спорткомплекс "5 елемент", який має відношення до експрезидента України працював у карантин вихідного дня, у другому турі президентських виборів в Молдові обрали наступного очільника країни — актуальні новини 15 листопада.

Про другий тур президентських виборів в Молдові

Станом на 7:50 опрацьовано 99.86% протоколів (залишилось отримати 3 з 2143 протоколів), згідно з якими, колишня прем'єр-міністерка Молдови та лідерка партії "Дія та солідарність" Майя Санду набирає 57.63% підтримки (938 390 голосів), а її опонент, чинний президент Молдови Ігор Додон 42.37% (689 980 голосів). Явка у другом турі виборів склала 53%.

Про спортклуб Порошенка, який працював попри заборону Уряду

За порушення карантину вихідного дня на спорткомплекс "5 елемент", який має відношення до експрезидента України Петра Порошенка, поліція наклала штраф та розпочала кримінальне провадження. Генеральна директорка спортклубу Наталя Щербина переконана, що поліції виконує "політичне замовлення", однак хто замовник вона не уточнює.

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Про інші важливі новини

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Президент США Дональд Трамп вперше визнав перемогу на виборах обраного президента Джо Байдена, але продовжив наполягати, що вибори були сфальсифіковані. 

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Середня явка у другому турі виборів міських голів становить 24%.

Микола Донєв, УП
Теми: БілорусьІлон Маск


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