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Каськів, обраний до облради від ОПЗЖ, досі під судом

Середа, 18 листопада 2020, 14:53

Владислав Каськів – колишній голова Держагентства з інвестицій та управління національними проєктами України, який у жовтні пройшов до Закарпатської облради - досі проходить у справі про заволодіння державними коштами у 2012 році.

Джерело: "Українська правда", відповідь Офісу генпрокурора на запит "Радіо Свобода"

Деталі: Справу за обвинуваченням Каськіва розглядає Шевченківський райсуд Києва. 

У серпні цей суд ухвалив повернути заставодавцю 160 тисяч гривень, внесені за Каськіва 1 листопада 2017 року (таку заставу встановив Печерський райсуд Києва). 

Заставодавець просив повернути йому кошти на підставі того, що строк дії запобіжного заходу у вигляді застави закінчився. Як повідомляв адвокат Віктор Єрмолаєв у 2017 році, заставні кошти були особистими коштами Каськіва.

Дослівно Офіс генпрокурора: "На цей час (Шевченківським) судом здійснюється з'ясування обставин, встановлених під час кримінального провадження, та перевірка їх доказами. Вирок у кримінальному провадженні не ухвалювався".

Цьому передувало: У жовтні на місцевих виборах Владислав Каськів був обраний депутатом Закарпатської облради за списком партії "Опозиційна платформа – За життя". 

На початку листопада Вищий антикорупційний суд ухвалив арештувати заочно його брата Олександра Каськіва, який перебуває у розшуку. Двоюрідного брата Каськівих – Олександра Матковського – затримували й відпустили під заставу в 2,6 млн гривень ще влітку 2018 року. 

Передісторія: 

  • Владислава Каськіва, який очолював Держагентство з інвестицій та управління нацпроєктами за президента Віктора Януковича (2010-2014 рр), підозрюють у заволодінні в 2012 році у змові з іншими особами коштами держбюджету. Він підписав угоду на 1,1 мільярди доларів про створення консорціуму інвесторів проєкту LNG-терміналу з іспанською компанією "Gas Natural", але потім з'ясувалося, що від імені іспанців підпис ставив лижний інструктор Жорді Сарда Бонвеї.
  • У 2015 році міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявляв, що Каськів вивів із України 255 мільйонів гривень.
  • Наприкінці березня 2016 року Каськіва оголосили в розшук – а він знайшовся в Панамі, де просив про політичний притулок, але отримав відмову навесні 2017 року. У вересні того ж року суд Панами арештовував Каськіва і йому довелося внести заставу у 600 тисяч доларів
  • 1 листопада 2017 року Каськіва екстрадували з Панами, У кінці 2017 року Генпрокуратура України закінчила досудове розслідування і надіслала до Печерського райсуду Києва звинувачувальний акт щодо Каськіва.
  • Суд ухвалив арештувати Каськіва з можливістю внесення застави з урахуванням наданих захистом довідок про повне відшкодування завданих державі збитків. Каськіва звільнили в залі суду під заставу у 160 тисяч гривень.
  • За даними НАБУ, у 2012 році з держбюджету виділили понад 500 мільйонів гривень на низку нацпроєктів, із яких 259,2 мільйона гривень – на проекти "Якісна вода" та "Олімпійська надія-2022" – розікрали. Станом на травень 2019 року на лаві підсудних у цій справі перебували 9 осіб: переважно екс-посадовці "Держінвестпроекту" та ДП "Державна інвестиційна компанія", а також двоюрідний брат екс-очільника "Держінвестпроекту".
  • При обшуку в будівлі брата й кузена Каськіва у 2015 році знаходили 1 млн гривень

Олена Рощенко, Соня Лукашова, УП
Теми: Каськівсуд


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