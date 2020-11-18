Каськів, обраний до облради від ОПЗЖ, досі під судом

Владислав Каськів – колишній голова Держагентства з інвестицій та управління національними проєктами України, який у жовтні пройшов до Закарпатської облради - досі проходить у справі про заволодіння державними коштами у 2012 році.

Джерело: "Українська правда", відповідь Офісу генпрокурора на запит "Радіо Свобода"

Деталі: Справу за обвинуваченням Каськіва розглядає Шевченківський райсуд Києва.

У серпні цей суд ухвалив повернути заставодавцю 160 тисяч гривень, внесені за Каськіва 1 листопада 2017 року (таку заставу встановив Печерський райсуд Києва).

Заставодавець просив повернути йому кошти на підставі того, що строк дії запобіжного заходу у вигляді застави закінчився. Як повідомляв адвокат Віктор Єрмолаєв у 2017 році, заставні кошти були особистими коштами Каськіва.

Дослівно Офіс генпрокурора: "На цей час (Шевченківським) судом здійснюється з'ясування обставин, встановлених під час кримінального провадження, та перевірка їх доказами. Вирок у кримінальному провадженні не ухвалювався".

Цьому передувало: У жовтні на місцевих виборах Владислав Каськів був обраний депутатом Закарпатської облради за списком партії "Опозиційна платформа – За життя".

На початку листопада Вищий антикорупційний суд ухвалив арештувати заочно його брата Олександра Каськіва, який перебуває у розшуку. Двоюрідного брата Каськівих – Олександра Матковського – затримували й відпустили під заставу в 2,6 млн гривень ще влітку 2018 року.

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