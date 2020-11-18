Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Каськив, избранный в облсовет от ОПЗЖ, до сих пор под судом

Среда, 18 ноября 2020, 13:53
Каськив, избранный в облсовет от ОПЗЖ, до сих пор под судом

Владислав Каськив – бывший глава Госагентства по инвестициям и управлению национальными проектами Украины, который в октябре прошел в Закарпатский облсовет – до сих пор проходит по делу о завладении государственными средствами в 2012 году.

Источник: "Украинская правда", ответ Офиса генпрокурора на запрос "Радио Свобода"

Детали: Дело по обвинению Каськива рассматривает Шевченковский райсуд Киева.

В августе этот суд постановил вернуть залогодателю 160 тысяч гривен, внесенных за Каськива 1 ноября 2017 года (такой залог установил Печерский райсуд Киева).

Залогодатель просил вернуть ему средства на основании того, что срок действия меры пресечения в виде залога истек. Как сообщал адвокат Виктор Ермолаев в 2017 году, залоговые средства были личными средствами Каськива.

Дословно Офис генпрокурора: "В настоящее время (Шевченковским) судом осуществляется выяснение обстоятельств, установленных в ходе уголовного производства, и проверка их доказательствами. Приговор в уголовном производстве не выносился".

Этому предшествовало: В октябре на местных выборах Владислав Каськив был избран депутатом Закарпатского облсовета по списку партии "Оппозиционная платформа – За жизнь".

В начале ноября Высший антикоррупционный суд постановил арестовать заочно его брата Александра Каськива, который находится в розыске. Двоюродного брата Каськива – Александра Матковского – задерживали и отпустили под залог в 2,6 млн гривен еще летом 2018 года.

Предыстория:

  • Владислава Каськива, который возглавлял Госагентство по инвестициям и управлению нацпроектами при президенте Викторе Януковиче (2010-2014 гг), подозревают в завладении в 2012 году в сговоре с другими лицами средствами госбюджета. Он подписал соглашение на 1,1 миллиарда долларов о создании консорциума инвесторов проекта LNG-терминала с испанской компанией "Gas Natural", но потом выяснилось, что от имени испанцев подпись ставил лыжный инструктор Жорди Сарда Бонвеи.
  • В 2015 году министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что Каськив вывел из Украины 255 миллионов гривен.
  • В конце марта 2016 года Каськива объявили в розыск – а он нашелся в Панаме, где просил о политическом убежище, но получил отказ весной 2017 года. В сентябре того же года суд Панамы арестовывал Каськива и ему пришлось внести залог в 600 тысяч долларов.
  • 1 ноября 2017 года Каськива экстрадировали из Панамы, В конца 2017 года Генпрокуратура Украины завершила досудебное расследование и направила в Печерский райсуд Киева обвинительный акт в отношении Каськива.
  • Суд постановил арестовать Каськива с возможностью внесения залога с учетом предоставленных защитой справок о полном возмещении причиненного государству ущерба. Каськива освободили в зале суда под залог в 160 тысяч гривен.
  • По данным НАБУ, в 2012 году из госбюджета выделили более 500 млн грн на ряд нацпроектов, из которых 259,2 млн грн – на проекты "Качественная вода" и "Олимпийская надежда-2022" – разокрали. По состоянию на май 2019 года на скамье подсудимых по этому делу находились 9 человек: в основном экс-чиновники "Держинвестпроекта" и ГП "Государственная инвестиционная компания", а также двоюродный брат экс-главы "Держинвестпроекта".
  • При обыске в здании брата и кузена Каськива в 2015 году находили 1 млн гривен

Знать больше: От Оранжевой революции до розыска. Что необходимо знать о карьере Каськива

Алена Рощенко, Соня Лукашева, УП

"Украинская правда" в Threads

Темы: Каськивсуд
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Вифлеем на Рождество напоминает город-призрак 

видеоВ Белграде тысячи людей вышли на протест, произошли столкновения

Истребитель Су-34 сбит на Мариупольском направлении, в Одесской области – "работали" по Су-30

Умеров: Слово "демобилизация" сможем использовать только после войны

Отбор на Евро-2024: Украина определилась с местами проведения матчей

Чехия будет платить украинцам, которые возвращаются домой

Все новости...
Каськив
Экс-тесть Татарова зарегистрировал ФЛП на Закарпатье по адресу фонда с орбиты Каськива – СМИ
НАБУ и САП объявили подозрение брату Каськива
НАБУ ждет помощи МИД с разрешением Панамы на наказание Каськива
Последние новости
03:53
ISW зафиксировал продвижение российских войск возле Авдеевки и Кременной
03:25
Из-за атаки Израиля по меньшей мере 70 человек погибли в лагере беженцев в Секторе Газа
02:07
Пятерых израильских заложников нашли мертвыми в тоннеле Сектора Газы
01:09
Вифлеем на Рождество напоминает город-призрак 
00:50
обновленоРоссияне устроили длительную атаку "Шахедами" с юга
00:35
Протесты в Белграде: десятки задержанных, Вучич обещает отреагировать
00:08
На Днепропетровщине работала ПВО
23:33
Россияне обстреляли Чернобаевку, погибла женщина
23:14
В России горело атомное судно
22:49
видеоВ Белграде тысячи людей вышли на протест, произошли столкновения
Все новости...
Реклама: