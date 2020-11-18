Каськив, избранный в облсовет от ОПЗЖ, до сих пор под судом

Владислав Каськив – бывший глава Госагентства по инвестициям и управлению национальными проектами Украины, который в октябре прошел в Закарпатский облсовет – до сих пор проходит по делу о завладении государственными средствами в 2012 году.

Источник: "Украинская правда", ответ Офиса генпрокурора на запрос "Радио Свобода"

Детали: Дело по обвинению Каськива рассматривает Шевченковский райсуд Киева.

В августе этот суд постановил вернуть залогодателю 160 тысяч гривен, внесенных за Каськива 1 ноября 2017 года (такой залог установил Печерский райсуд Киева).

Залогодатель просил вернуть ему средства на основании того, что срок действия меры пресечения в виде залога истек. Как сообщал адвокат Виктор Ермолаев в 2017 году, залоговые средства были личными средствами Каськива.

Дословно Офис генпрокурора: "В настоящее время (Шевченковским) судом осуществляется выяснение обстоятельств, установленных в ходе уголовного производства, и проверка их доказательствами. Приговор в уголовном производстве не выносился".

Этому предшествовало: В октябре на местных выборах Владислав Каськив был избран депутатом Закарпатского облсовета по списку партии "Оппозиционная платформа – За жизнь".

В начале ноября Высший антикоррупционный суд постановил арестовать заочно его брата Александра Каськива, который находится в розыске. Двоюродного брата Каськива – Александра Матковского – задерживали и отпустили под залог в 2,6 млн гривен еще летом 2018 года.

Предыстория:

Владислава Каськива, который возглавлял Госагентство по инвестициям и управлению нацпроектами при президенте Викторе Януковиче (2010-2014 гг), подозревают в завладении в 2012 году в сговоре с другими лицами средствами госбюджета. Он подписал соглашение на 1,1 миллиарда долларов о создании консорциума инвесторов проекта LNG-терминала с испанской компанией "Gas Natural", но потом выяснилось, что от имени испанцев подпись ставил лыжный инструктор Жорди Сарда Бонвеи.

В 2015 году министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что Каськив вывел из Украины 255 миллионов гривен.

В конце марта 2016 года Каськива объявили в розыск – а он нашелся в Панаме, где просил о политическом убежище, но получил отказ весной 2017 года. В сентябре того же года суд Панамы арестовывал Каськива и ему пришлось внести залог в 600 тысяч долларов.

1 ноября 2017 года Каськива экстрадировали из Панамы, В конца 2017 года Генпрокуратура Украины завершила досудебное расследование и направила в Печерский райсуд Киева обвинительный акт в отношении Каськива.

Суд постановил арестовать Каськива с возможностью внесения залога с учетом предоставленных защитой справок о полном возмещении причиненного государству ущерба. Каськива освободили в зале суда под залог в 160 тысяч гривен.

По данным НАБУ, в 2012 году из госбюджета выделили более 500 млн грн на ряд нацпроектов, из которых 259,2 млн грн – на проекты "Качественная вода" и "Олимпийская надежда-2022" – разокрали. По состоянию на май 2019 года на скамье подсудимых по этому делу находились 9 человек: в основном экс-чиновники "Держинвестпроекта" и ГП "Государственная инвестиционная компания", а также двоюродный брат экс-главы "Держинвестпроекта".

При обыске в здании брата и кузена Каськива в 2015 году находили 1 млн гривен

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