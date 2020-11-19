Головні новини середи і ночі: результати місцевих виборів, вакцина від COVID-19

ЦВК показала ТОП-10 партій, які взяли найбільше мандатів на виборах, Pfizer заявила про ще більшу ефективність своєї COVID-вакцини, — актуальні новини 18 листопада.

Про результати місцевих виборів

Представники президентської партії "Слуга народу" взяли найбільшу кількість мандатів депутатів місцевих рад, з числа кандидатів, яких висували партії. На другому місці опинилася "Батьківщина", на третьому — "ОПЗЖ".

Крім того, "Слуга народу" перемогла майже на третині виборів сільських, селищних, міських голів від загальної кількості – 30,74%.

Про вакцину від COVID-19

Американська Pfizer, що розробляє вакцину від коронавірусу спільно з німецькою BionTech, після отримання нових даних оголосила про 95% її ефективності - замість 90%, як повідомляли спочатку.

COVAX підтвердив інформацію про виділення Україні вакцини від коронавірусної хвороби на безоплатній основі для 20% населення.

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