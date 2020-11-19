Главные новости среды и ночи: результаты местных выборов, вакцина от COVID-19

ЦИК показала ТОП-10 партий, получивших больше всего мандатов на выборах, Pfizer заявила о еще большей эффективности своей COVID-вакцины, — актуальные новости 18 ноября.

О результатах местных выборов

Представители президентской партии "Слуга народа" получили наибольшее количество мандатов депутатов местных советов из числа кандидатов, которых выдвигали партии. На втором месте оказалась"Батькивщина", на третьем — "ОПЗЖ".

Помимо этого, "Слуга народа" победила почти на трети выборов сельских, поселковых, городских глав от общего количества - 30,74%.

О вакцине от COVID-19

Американская Pfizer, разрабатывающая вакцину от коронавируса совместно с немецкой BionTech, после получения новых данных объявила о 95% ее эффективности - вместо 90%, как сообщалось изначально.

COVAX підтвердив інформацію про виділення Україні вакцини від коронавірусної хвороби на безоплатній основі для 20% населення.

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