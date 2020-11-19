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Новини 19 листопада: обшуки в музеї, великий герб України

Четвер, 19 листопада 2020, 20:56

До Музею Революції Гідності прийшли з обшуком, Комітет назвав переможця на найкращий ескіз великого герба України, — актуальні новини 19 листопада.

Про обшуки в музеї Революції Гідності

Правоохоронці прийшли з обшуком до Музею Революції Гідності. Керівництво Музею Революції Гідності і приватне підприємство підозрюють у зловживанні службовим становищем при використанні бюджетних коштів у розмірі 100 мільйонів гривень.

Гендиректор музею Ігор Пошивайло заявив, що ситуація з арештом ділянки, відведеної під будівництво меморіалу Героїв Небесної сотні, "зробила заручниками" музей і генпідрядника.

Про великий герб України

Організаційний комітет оголосив переможців у конкурсі на найкращий ескіз великого Державного герба України.

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