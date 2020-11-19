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Новости 19 ноября: обыски в музее, большой герб Украины

Четверг, 19 ноября 2020, 19:56
Новости 19 ноября: обыски в музее, большой герб Украины

В Музей Революции Достоинства пришли с обыском, Комитет назвал победителя на лучший эскиз большого герба Украины, — актуальные новости 19 ноября.

Об обысках в музее Революции Достоинства

Правоохранители пришли с обыском в Музей Революции Достоинства. Руководство Музея Революции Достоинства и частное предприятие подозревают в злоупотреблении служебным положением при использовании бюджетных средств в размере 100 миллионов гривен.

Гендиректор музея Игорь Пошивайло заявил, что ситуация с арестом участка, отведенного под строительство мемориала Героев Небесной сотни, "сделала заложниками" музей и генподрядчика.

О большом гербе Украины

Организационный комитет объявил победителей в конкурсе на лучший эскиз большого Государственного герба Украины.

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