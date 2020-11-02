Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

На коронавірус захворів голова Івано-Франківської ОДА

Понеділок, 2 листопада 2020, 10:02
На коронавірус захворів голова Івано-Франківської ОДА

Голова Івано-Франківської обласної державної адміністрації Віталій Федорів захворів на COVID-19.

Джерело: Федорів у Facebook

Пряма мова: "Дійшла черга і до мене - отримав позитивний результат ПЛР-тесту. Самопочуття задовільне, лікуюся дома під постійним контролем сімейного лікаря".

Деталі: Очільник ОДА вчергове закликав усіх користуватися засобами індивідуального захисту та дотримуватися карантинних правил.

Нагадаємо: З початку доби 2 листопада в Україні почали діяти нові епідеміологічні зони: місто Івано-Франківськ та Тисменицький район Івано-Франківської області визнані червоною зоною.

За добу 1 листопада в Україні діагноз COVID-19 підтвердили 6 754 особам, померли 69 хворих, одужали 2 327 пацієнтів. В Івано-Франківській області - 376 нових випадків, 3 летальних. 

Українська правда
Теми: Івано-Франківська областькоронавірус
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ISW проаналізував заяви Путіна про "досягнемо цілей" у війні проти України

відеоГолова "Євросолідарності" у Київраді заявив, що столиці "бюджет війни" не треба

Зеленський відреагував на рішення ЄС щодо України

Грузії надали статус кандидата на членство в ЄС

Лідери ЄС підтримали відкриття переговорів про вступ з Україною – Мішель

"Київстар" почав відновлювати послугу мобільного інтернету

Усі новини...
Івано-Франківська область
На Говерлі блискавка вбила чоловіка й дівчинку
На Прикарпатті через негоду розмило дороги
"Їдь у свій Бахмут": у "Буковелі" чоловік образив військового на реабілітації
Останні новини
08:27
Російські ДРГ за два тижні 7 разів намагалися проникнути в Україну − Наєв
07:58
США привітали історичне рішення ЄС про переговори з Україною та Молдовою
07:51
Блокада на кордоні з Польщею триває, але є й позитивна динаміка – ДПСУ
07:48
Захисники за добу знищили ще 1 090 окупантів і 14 танків
07:37
Байден поговорив з Ердоганом про завершення вступу Швеції у НАТО та Близький Схід
07:26
Росіяни просуваються біля Авдіївки в районі Степового – аналітики
07:25
Рютте вірить, що рішення для фінансування України буде на початку року
07:22
Окупанти активно атакують на 6 напрямках, за добу на фронті було 110 боєзіткнень − Генштаб
07:19
Росіяни запустили по Україні 14 "Шахедів": ППО знищила всі
06:58
ISW проаналізував заяви Путіна про "досягнемо цілей" у війні проти України
Усі новини...
Реклама: