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На коронавірус захворів голова Івано-Франківської ОДА

Понеділок, 2 листопада 2020, 11:02

Голова Івано-Франківської обласної державної адміністрації Віталій Федорів захворів на COVID-19.

Джерело: Федорів у Facebook

Пряма мова: "Дійшла черга і до мене - отримав позитивний результат ПЛР-тесту. Самопочуття задовільне, лікуюся дома під постійним контролем сімейного лікаря".

Деталі: Очільник ОДА вчергове закликав усіх користуватися засобами індивідуального захисту та дотримуватися карантинних правил.

Нагадаємо: З початку доби 2 листопада в Україні почали діяти нові епідеміологічні зони: місто Івано-Франківськ та Тисменицький район Івано-Франківської області визнані червоною зоною.

За добу 1 листопада в Україні діагноз COVID-19 підтвердили 6 754 особам, померли 69 хворих, одужали 2 327 пацієнтів. В Івано-Франківській області - 376 нових випадків, 3 летальних. 

Українська правда
Теми: Івано-Франківська областькоронавірус


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