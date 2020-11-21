Степанов оцінив карантин минулих вихідних: "так собі"
Міністр охорони здоров'я Максим Степанов вважає, що минулих вихідних карантин дотримувався "так собі" й наголошує, що зменшення захворюваності очікується мінімум через два тижні після введення карантину вихідного дня.
Джерело: брифінг Степанова
Дослівно: "З 00:00 годин вступив у дію карантин вихідного дня. Це вже другі вихідні, в які він буде діяти.
Давайте будемо відвертими: на минулих вихідних дотримання карантину вихідного дня було так собі. Ми бачили в ЗМІ численні зупинки роботи або закладів громадського харчування, або фітнес-центрів зі сторони Нацполіції".
"Для нас дуже важливо дотриматися правил карантину вихідного дня. Згідно наших розрахунків, в такий спосіб ми точно можемо стабілізувати ситуацію".
"Багато "експертів" з'явилися і почали говорити: "Ми вже провели перший карантин вихідного дня і не побачили зменшення". Є закони епідеміології, це аксіома – неможливо на наступний день після карантинних обмежень побачити зменшення захворюваності. Результат ми очікуємо мінімум за два тижні після дійсно проведеного карантину вихідного дня".
Передісторія:
- У зв'язку із загостренням пандемії коронавірусу 11 листопада Кабінет міністрів скасував адаптивний карантин і запровадив в Україні загальний карантин з "локдауном вихідного дня". Обмеження попередньо триватимуть до 30 листопада.
- Міністр охорони здоров’я Максим Степанов зазначав, що під час так званого карантину вихідного дня працюватимуть лише продуктові магазини, аптеки та транспорт. На його думку, це дозволить "розірвати ланцюг передачі хвороби".
- Президент Володимир Зеленський очікує, що декілька тижнів карантину на вихідні допоможе уникнути жорсткого локдауну.
- Карантин вихідного дня почав діяти минулих вихідних (14-15 листопада), однак було зафіксовано низку порушень. Зокрема, у Києві працював магазин "Епіцентр", ТРК "Гулівер" та магазин "Фокстрот", їх зачинили. Також 14 листопада за порушення карантину вихідного дня на спорткомплекс "5 елемент", який має відношення до експрезидента України Петра Порошенка, поліція наклала штраф та розпочала кримінальне провадження.