Степанов оцінив карантин минулих вихідних: "так собі"

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов вважає, що минулих вихідних карантин дотримувався "так собі" й наголошує, що зменшення захворюваності очікується мінімум через два тижні після введення карантину вихідного дня.

Джерело: брифінг Степанова

Дослівно: "З 00:00 годин вступив у дію карантин вихідного дня. Це вже другі вихідні, в які він буде діяти.

Давайте будемо відвертими: на минулих вихідних дотримання карантину вихідного дня було так собі. Ми бачили в ЗМІ численні зупинки роботи або закладів громадського харчування, або фітнес-центрів зі сторони Нацполіції".

"Для нас дуже важливо дотриматися правил карантину вихідного дня. Згідно наших розрахунків, в такий спосіб ми точно можемо стабілізувати ситуацію".

"Багато "експертів" з'явилися і почали говорити: "Ми вже провели перший карантин вихідного дня і не побачили зменшення". Є закони епідеміології, це аксіома – неможливо на наступний день після карантинних обмежень побачити зменшення захворюваності. Результат ми очікуємо мінімум за два тижні після дійсно проведеного карантину вихідного дня".

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