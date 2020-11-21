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Степанов оценил карантин прошлых выходных: "так себе"

Суббота, 21 ноября 2020, 10:25
Степанов оценил карантин прошлых выходных: так себе
kmu.gov.ua

Министр здравоохранения Максим Степанов считает, что в минувшие выходные карантина придерживались "так себе" и отмечает, что уменьшение заболеваемости ожидается минимум через две недели после введения карантина выходного дня.

Источник: брифинг Степанова

Дословно: "С 00:00 часов вступил в действие карантин выходного дня. Это уже вторые выходные, в которые он будет действовать.

Давайте будем откровенны: в минувшие выходные соблюдения карантина выходного дня было так себе. Мы видели в СМИ многочисленные остановки работы или заведений общественного питания, или фитнес-центров со стороны Нацполиции".

"Для нас очень важно соблюсти правила карантина выходного дня. Согласно нашим расчетам, таким образом мы точно можем стабилизировать ситуацию".

"Многие "эксперты" появились и начали говорить: "Мы уже провели первый карантин выходного дня и не увидели уменьшения (заболеваемости – ред.)". Есть законы эпидемиологии, это аксиома – невозможно на следующий день после карантина увидеть уменьшение заболеваемости. Результат мы ожидаем минимум через две недели после действительно проведенного карантина выходного дня".

Предыстория:

  • В связи с обострением пандемии коронавируса 11 ноября Кабинет министров отменил адаптивный карантин и ввел в Украине общий карантин с "локдауном выходного дня". Ограничения предварительно будут действовать до 30 ноября.
  • Министр здравоохранения Максим Степанов отмечал, что во время так называемого карантина выходного дня будут работать только продуктовые магазины, аптеки и транспорт. По его мнению, это позволит "разорвать цепь передачи болезни".
  • Президент Владимир Зеленский ожидает, что несколько недель карантина на выходные помогут избежать жесткого локдауна.
  • Карантин выходного дня начал действовать прошлых выходных (14-15 ноября), однако был зафиксирован ряд нарушений. В частности, в Киеве работал магазин "Эпицентр", ТРК "Гулливер" и магазин "Фокстрот", их закрыли. Также 14 ноября по нарушения карантина выходного дня на спорткомплекс "5 элемент", который имеет отношение к експрезидента Украины Петра Порошенко, полиция наложила штраф и начала уголовное производство.

Катерина Тищенко, УП

"Украинская правда" в Threads

Темы: Степановкарантинкоронавирус
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