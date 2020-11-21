Степанов оценил карантин прошлых выходных: "так себе"

Министр здравоохранения Максим Степанов считает, что в минувшие выходные карантина придерживались "так себе" и отмечает, что уменьшение заболеваемости ожидается минимум через две недели после введения карантина выходного дня.

Источник: брифинг Степанова

Дословно: "С 00:00 часов вступил в действие карантин выходного дня. Это уже вторые выходные, в которые он будет действовать.

Давайте будем откровенны: в минувшие выходные соблюдения карантина выходного дня было так себе. Мы видели в СМИ многочисленные остановки работы или заведений общественного питания, или фитнес-центров со стороны Нацполиции".

"Для нас очень важно соблюсти правила карантина выходного дня. Согласно нашим расчетам, таким образом мы точно можем стабилизировать ситуацию".

"Многие "эксперты" появились и начали говорить: "Мы уже провели первый карантин выходного дня и не увидели уменьшения (заболеваемости – ред.)". Есть законы эпидемиологии, это аксиома – невозможно на следующий день после карантина увидеть уменьшение заболеваемости. Результат мы ожидаем минимум через две недели после действительно проведенного карантина выходного дня".

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