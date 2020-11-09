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ТВК не оголосила результати виборів до Одеської облради: вірус знищив протокол 

Понеділок, 9 листопада 2020, 04:36

Одеська обласна ТВК не змогла оголосити результати виборів депутатів облради через начебто вірус, який знищив протокол на комп’ютері.

Джерело: "Суспільне"

Деталі: У комісія обіцяли оголосити новий склад облради о 19 годині 8 листопада. Проте за близько 10 хвилин до запланованого часу в ТВК повідомили про вірус, який начебто знищив документ. Відтак протокол доведеться переробляти. 

Як пояснюють представники комісії, через вірус комп’ютер видає помилку, що унеможливлює остаточний підрахунок голосування. 

Члени ТВК одноголосно вирішили перенести засідання на ранок 9 листопада. Планують скласти протокол на іншому комп’ютері.

Нагадаємо: 

  • Список президентської партії "Слуга народу" на виборах в Одеську облраду очолив міністр охорони здоров'я і колишній голова обласної адміністрації Максим Степанов.

Теми: Одеська областьвибори


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