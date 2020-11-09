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Жодна людина не одужала від коронавірусу за минулу добу на Херсонщині

Понеділок, 9 листопада 2020, 04:26
Жодна людина не одужала від коронавірусу за минулу добу на Херсонщині
Фото: Ельдар Сарахман

8 листопада у Херсонській області підтвердили 117 нових випадків захворювання на коронавірус, водночас жодна людина не вилікувалась цього дня.

Джерело: голова Херсонської ОДА Юрій Гусєв у facebook

Деталі: За вказаний період було лабораторно досліджено 908 зразків за допомогою ПЦР-тестування та 273 – ІФА-тестування. 

Найбільше нових хворих зареєстрували в обласному центрі – 50 осіб. Цього ж дня в області від ускладнень коронавірусу померла 50-річна жінка. 

Таким чином, загалом на Херсонщині було виявлено 5558 випадків COVID-19. Наразі побороли хворобу 2325 мешканців області, померли – 119 осіб. 

Знати більше: COVID-19 в Україні та в світі: динаміка пандемії в інфографіці УП

Нагадаємо:

Українська правда

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Теми: Херсонська областькоронавірус
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