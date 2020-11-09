Жодна людина не одужала від коронавірусу за минулу добу на Херсонщині
Понеділок, 9 листопада 2020, 04:26
8 листопада у Херсонській області підтвердили 117 нових випадків захворювання на коронавірус, водночас жодна людина не вилікувалась цього дня.
Джерело: голова Херсонської ОДА Юрій Гусєв у facebook
Деталі: За вказаний період було лабораторно досліджено 908 зразків за допомогою ПЦР-тестування та 273 – ІФА-тестування.
Найбільше нових хворих зареєстрували в обласному центрі – 50 осіб. Цього ж дня в області від ускладнень коронавірусу померла 50-річна жінка.
Таким чином, загалом на Херсонщині було виявлено 5558 випадків COVID-19. Наразі побороли хворобу 2325 мешканців області, померли – 119 осіб.
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Нагадаємо:
- За минулу добу, 7 листопада в Україні зафіксовано 9 397 нових випадків COVID-19, хвороба забрала життя 138 заражених.
Українська правда