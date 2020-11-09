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Никто не выздоровел от коронавируса за минувшие сутки на Херсонщине

Понедельник, 9 ноября 2020, 05:26
Фото: Эльдар Сарахман

8 ноября в Херсонской области подтвердили 117 новых случаев заболевания коронавирусом, вместе с тем никто не вылечился в этот день.

Источник: председатель Херсонской ОГА Юрий Гусев в facebook

Детали: За указанный период было лабораторно исследовано 908 образцов с помощью ПЦР-тестирования и 273 – ИФА-тестирования.

Больше всего новых больных зарегистрировали в областном центре – 50 человек. В этот же день в области от осложнений коронавируса умерла 50-летняя женщина.

Таким образом, в общем на Херсонщине было обнаружено 5558 случаев COVID-19. Сейчас побороли болезнь 2325 жителей области, умерло – 119 человек. 

Знать больше: COVID-19 в Украине и мире: динамика пандемии в инфографике "Украинской правды"

Напомним: 

Украинская правда
Темы: Херсонская областькоронавирус


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