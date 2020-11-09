Никто не выздоровел от коронавируса за минувшие сутки на Херсонщине
Понедельник, 9 ноября 2020, 04:26
8 ноября в Херсонской области подтвердили 117 новых случаев заболевания коронавирусом, вместе с тем никто не вылечился в этот день.
Источник: председатель Херсонской ОГА Юрий Гусев в facebook
Детали: За указанный период было лабораторно исследовано 908 образцов с помощью ПЦР-тестирования и 273 – ИФА-тестирования.
Больше всего новых больных зарегистрировали в областном центре – 50 человек. В этот же день в области от осложнений коронавируса умерла 50-летняя женщина.
Таким образом, в общем на Херсонщине было обнаружено 5558 случаев COVID-19. Сейчас побороли болезнь 2325 жителей области, умерло – 119 человек.
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Напомним:
- За прошедшие сутки, 7 ноября, в Украине зафиксировано 9397 новых случаев COVID-19, болезнь унесла жизни 138 зараженных.
Украинская правда