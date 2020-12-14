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Вбивство 5-річного хлопчика: у підозрюваного COVID, продовження арешту під загрозою

Понеділок, 14 грудня 2020, 22:56

Засідання у справі щодо вбивства 5-річного Кирила Тлявова перенесли на 16 грудня через відсутність обвинуваченого Івана Приходька – у нього діагностували COVID-19.

Джерело: "Суспільне"

Деталі: Засідання перенесли на 16 грудня через відсутність обвинуваченого  на засіданні 11 грудня. Він захворів на коронавірус, та його поклали до Переяславської центральної районної лікарні.

Саме 16 грудня в обід завершується запобіжний захід Приходька, який мають продовжити.

Станом на 14 грудня, зазначає видання, у нього була в нормі температура та сатурація, але від огляду лікаря без адвоката він відмовився.

У пресслужбі прокуратури Київщини в коментарі "Українській правді" запевнили, що зі свого боку зробили все від них залежне. Всі відповідні клопотання про продовження запобіжного заходу були подані вчасно.

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Передісторія:

  • 3 червня 2019 року 5-річний Кирило Тлявов помер у Київському міському центрі дитячої нейрохірургії. У хлопчика виявили кульове поранення, яке спричинило перелом кісток черепа та пошкодження головного мозку. За підозрою у вбивстві дитини затримали двох поліцейських: Івана Приходька та Володимира Петровця.
  • За два дні після поранення дитини правоохоронцям оголосили підозру"в необережному нанесенні тяжкого тілесного ушкодження за попередньою змовою групою осіб". Однак пізніше, після смерті дитини, справу перекваліфікували на умисне вбивство
  • Петровця і Приходька 4 червня арештували на 2 місяці без права внесення застави. Вони не визнали своєї провини, відмовились свідчити у справі і проходити тест на алкоголь і сліди пороху.
  • За словами адвокатів підозрюваних і родини постраждалих, на момент трагедії у дворі садиби поруч з підозрюваними патрульними перебували інші особи - дорослий і неповнолітній.
  • Тодішній директор ДБР Роман Труба повідомив, що бюро оголосило третю підозру у справі. 18 липня 2019 року стало відомо, що слідство оголосило підозру неповнолітній особі (отже всього – 4 підозри). Пізніше двоє обвинувачених вийшли під заставу із СІЗО.

Теми: Київська областьполіціясудвбивство


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