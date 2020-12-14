Вбивство 5-річного хлопчика: у підозрюваного COVID, продовження арешту під загрозою

Засідання у справі щодо вбивства 5-річного Кирила Тлявова перенесли на 16 грудня через відсутність обвинуваченого Івана Приходька – у нього діагностували COVID-19.

Джерело: "Суспільне"

Деталі: Засідання перенесли на 16 грудня через відсутність обвинуваченого на засіданні 11 грудня. Він захворів на коронавірус, та його поклали до Переяславської центральної районної лікарні.

Саме 16 грудня в обід завершується запобіжний захід Приходька, який мають продовжити.

Станом на 14 грудня, зазначає видання, у нього була в нормі температура та сатурація, але від огляду лікаря без адвоката він відмовився.

У пресслужбі прокуратури Київщини в коментарі "Українській правді" запевнили, що зі свого боку зробили все від них залежне. Всі відповідні клопотання про продовження запобіжного заходу були подані вчасно.

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