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Головні новини вівторка і ночі: протести ФОПів, повноваження НАЗК

Середа, 16 грудня 2020, 08:00

Мітингарі хотіли встановити намети на Майдані, Рада повернула повноваження НАЗК, — актуальні новини 15 грудня.

Протести ФОПів

Представники руху SaveФОП, які мітингували під Верховною Радою, намагалися встановити намети на Майдані Незалежності, поліція обмежила рух на вулиці Хрещатик.

У пресслужбі поліції Києва заявили, що під час акції на Майдані Незалежності у центрі столиці постраждали близько 40 співробітників відомства.

Про повернення повноважень НАЗК

Верховна Рада підтримала за основу та в цілому законопроєкт, який відновлює повноваження Національного агентства з запобігання корупції після рішення Конституційного суду. 

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Про інші важливі новини

Верховна Рада на засіданні 15 грудня ухвалила в другому читанні та в цілому законопроєкт про бюджет України на 2021 рік.

На засіданні фракції "Слуга народу" 15 грудня очікують президента Володимира Зеленського та планують розглядати кадрові питання. Зокрема, буде зустріч з трьома кандидатами на посади міністрів у справах ветеранів, освіти і енергетики.

На засіданні фракції "Слуга народу" нардепи вирішуватимуть питання щодо створення Міністерства аграрної політики та продовольства, а також призначення йому та Міністерству екології очільників.

Колишній народній депутатці, активній учасниці Євромайдану, Тетяні Чорновол вручили обвинувачення у справі щодо смерті чоловіка в офісі "Партії регіонів" під час Революції гідності у 2014 році.

На Шулявському шляхопроводі, який нещодавно відремонтували, впали одразу три стовпи освітлення - рух транспорту через міст поки що заблокований. 

Верховна Рада продовжила на рік дію закону про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької і Луганської областей.

Президент Росії Володимир Путін привітав обраного президента США Джозефа Байдена з перемогою на виборах і заявив, що готовий до взаємодії.

На засіданні фракції "Слуга народу" розглядали ще одного кандидата на посаду глави Міністерства у справах ветеранів – його запропонував профільний комітет.

Вищий антикорупційний суд скасував нічний домашній арешт колишньому заступнику міністра з питань тимчасово окупованих територій Юрію Гримчаку, якого підозрюють у шахрайстві.

Лідер більшості у Сенаті Конгресу США Мітч Макконнелл офіційно визнав перемогу кандидата від демократів Джо Байдена на президентських виборах та закликав своїх колег не заперечувати проти результатів волевиявлення.

Українська правда


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