Прокуратура вимагає арешту для Стерненка
Активіст та блогер Сергій Стерненко розповів, що прокуратура клопотатиме про арешт для нього.
Джерело: Стерненко у Facebook
Дослівно: "Щойно отримав на електронку від прокурорів клопотання про обрання мені запобіжного заходу у вигляді... тримання під вартою.
Домашній арешт у мене закінчився ще майже 3 тижні тому. Я нікуди не втік, веду публічний образ життя, приїжджав навіть на одне засідання, яке не відбулось".
Деталі: Стерненко повідомив, що засідання відбудеться 18 грудня.
Цьому передувало: 11 червня 2020 року Стерненку повідомили про підозру в умисному вбивстві. Служба безпеки України заявила, що він оборонявся лише на початку нападу, а потім біг за пораненим Кузнєцовим майже 100 метрів і вдарив його ножем у серце, коли небезпеки вже не було.
Після цього, також у червні, Печерський райсуд Києва скасував підозру Івану Кузнецову, який був одним із нападників на Стерненка і загинув під час нападу.
Стерненко перебував під нічним домашнім арештом у Києві: у серпні йому пом'якшили запобіжний захід, який продовжили у вересні.
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Справа Стерненка: Пояснюємо позицію захисту
Передісторія:
- У 2018 році на Стерненка було вчинено три замахи (7 лютого, 1 травнята 24 травня), в ході третього загинув один із двох нападників. Поліція відкривала провадження про умисне вбивство. Стерненко стверджує, що захищався.
- 15 травня стало відомо, що двом чоловікам, які у 2018 році напали в Одесі на Стерненка, оголосили підозру в хуліганстві, а 10 червня – що прокуратура закрила провадження проти загиблого Кузнецова.
- Згодом суд скасував підозру Кузнецову та не дав дозвіл на затримання його спільника Олександра Ісайкула.