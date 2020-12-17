Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Прокуратура вимагає арешту для Стерненка

Четвер, 17 грудня 2020, 17:05
Прокуратура вимагає арешту для Стерненка

Активіст та блогер Сергій Стерненко розповів, що прокуратура клопотатиме про арешт для нього.

Джерело: Стерненко у Facebook

Дослівно: "Щойно отримав на електронку від прокурорів клопотання про обрання мені запобіжного заходу у вигляді... тримання під вартою.

Домашній арешт у мене закінчився ще майже 3 тижні тому. Я нікуди не втік, веду публічний образ життя, приїжджав навіть на одне засідання, яке не відбулось".

Деталі: Стерненко повідомив, що засідання відбудеться 18 грудня.

 

Цьому передувало: 11 червня 2020 року Стерненку повідомили про підозру в умисному вбивстві. Служба безпеки України заявила, що він оборонявся лише на початку нападу, а потім біг за пораненим Кузнєцовим майже 100 метрів і вдарив його ножем у серце, коли небезпеки вже не було.

Після цього, також у червні, Печерський райсуд Києва скасував підозру Івану Кузнецову, який був одним із нападників на Стерненка і загинув під час нападу.

Стерненко перебував під нічним домашнім арештом у Києві: у серпні йому пом'якшили запобіжний захід, який продовжили у вересні.

Читайте такожПідозра року. Пояснюємо версію слідства у справі Стерненка

Справа Стерненка: Пояснюємо позицію захисту

Передісторія:

  • У 2018 році на Стерненка було вчинено три замахи (7 лютого1 травнята 24 травня), в ході третього загинув один із двох нападників. Поліція відкривала провадження про умисне вбивство. Стерненко стверджує, що захищався.
  • 15 травня стало відомо, що двом чоловікам, які у 2018 році напали в Одесі на Стерненка, оголосили підозру в хуліганстві, а 10 червня – що прокуратура закрила провадження проти загиблого Кузнецова.
  • Згодом суд скасував підозру Кузнецову та не дав дозвіл на затримання його спільника Олександра Ісайкула.

Українська правда
Теми: Стерненкосудпрокуратураарешт
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

інфографікаМайже ніхто в Україні не симпатизує Палестині у війні Ізраїлю і ХАМАС − КМІС

Світовий банк виділить Україні додаткові 1,3 мільярда доларів

Президент не зможе одноосібно вивести США з НАТО − закон

У ДПСУ розтлумачили спеціальний прикордонний режим уряду

ISW проаналізував заяви Путіна про "досягнемо цілей" у війні проти України

відеоГолова "Євросолідарності" у Київраді заявив, що столиці "бюджет війни" не треба

Усі новини...
Стерненко
За один із нападів на активіста Стерненка обвинувачений отримав 10 років тюрми
Активіст Стерненко розповів, чому не воює на фронті: Як волонтер - більш ефективний
Стерненку скасували покарання за один патрон
Останні новини
11:53
Лише близько 7 тисяч осіб в Україні офіційно зареєструвалися волонтерами
11:30
На Сонці стався найпотужніший за шість років спалах
11:22
Нацбанк у 2024 році планує приєднання України до Єдиної зони платежів в євро SEPA
11:18
У "ЄС" відхрестились від заяви Прокопіва щодо "бюджету війни" для Києва
11:14
Дуда привітав Україну і Молдову з історичним рішенням саміту ЄС
11:10
На польському кордоні збили трьох українських водіїв
11:07
У США чотиримісячне дитя вижило після того, як його затягнуло в торнадо
10:59
Розтрата 18 мільйонів ДП "Антонов": справу скерували до суду
10:50
Конгрес США схвалив заборону імпорту ядерного палива з РФ
10:49
інфографікаМайже ніхто в Україні не симпатизує Палестині у війні Ізраїлю і ХАМАС − КМІС
Усі новини...
Реклама: