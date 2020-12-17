Прокуратура вимагає арешту для Стерненка

Активіст та блогер Сергій Стерненко розповів, що прокуратура клопотатиме про арешт для нього.

Джерело: Стерненко у Facebook

Дослівно: "Щойно отримав на електронку від прокурорів клопотання про обрання мені запобіжного заходу у вигляді... тримання під вартою.

Домашній арешт у мене закінчився ще майже 3 тижні тому. Я нікуди не втік, веду публічний образ життя, приїжджав навіть на одне засідання, яке не відбулось".

Деталі: Стерненко повідомив, що засідання відбудеться 18 грудня.

Цьому передувало: 11 червня 2020 року Стерненку повідомили про підозру в умисному вбивстві. Служба безпеки України заявила, що він оборонявся лише на початку нападу, а потім біг за пораненим Кузнєцовим майже 100 метрів і вдарив його ножем у серце, коли небезпеки вже не було.

Після цього, також у червні, Печерський райсуд Києва скасував підозру Івану Кузнецову, який був одним із нападників на Стерненка і загинув під час нападу.

Стерненко перебував під нічним домашнім арештом у Києві: у серпні йому пом'якшили запобіжний захід, який продовжили у вересні.

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