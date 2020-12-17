Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Прокуратура вимагає арешту для Стерненка

Четвер, 17 грудня 2020, 18:05

Активіст та блогер Сергій Стерненко розповів, що прокуратура клопотатиме про арешт для нього.

Джерело: Стерненко у Facebook

Дослівно: "Щойно отримав на електронку від прокурорів клопотання про обрання мені запобіжного заходу у вигляді... тримання під вартою.

Домашній арешт у мене закінчився ще майже 3 тижні тому. Я нікуди не втік, веду публічний образ життя, приїжджав навіть на одне засідання, яке не відбулось".

Деталі: Стерненко повідомив, що засідання відбудеться 18 грудня.

 

Цьому передувало: 11 червня 2020 року Стерненку повідомили про підозру в умисному вбивстві. Служба безпеки України заявила, що він оборонявся лише на початку нападу, а потім біг за пораненим Кузнєцовим майже 100 метрів і вдарив його ножем у серце, коли небезпеки вже не було.

Після цього, також у червні, Печерський райсуд Києва скасував підозру Івану Кузнецову, який був одним із нападників на Стерненка і загинув під час нападу.

Стерненко перебував під нічним домашнім арештом у Києві: у серпні йому пом'якшили запобіжний захід, який продовжили у вересні.

Читайте такожПідозра року. Пояснюємо версію слідства у справі Стерненка

Справа Стерненка: Пояснюємо позицію захисту

Передісторія:

  • У 2018 році на Стерненка було вчинено три замахи (7 лютого1 травнята 24 травня), в ході третього загинув один із двох нападників. Поліція відкривала провадження про умисне вбивство. Стерненко стверджує, що захищався.
  • 15 травня стало відомо, що двом чоловікам, які у 2018 році напали в Одесі на Стерненка, оголосили підозру в хуліганстві, а 10 червня – що прокуратура закрила провадження проти загиблого Кузнецова.
  • Згодом суд скасував підозру Кузнецову та не дав дозвіл на затримання його спільника Олександра Ісайкула.

Українська правда
Теми: Стерненкосудпрокуратураарешт


powered by lun.ua
Головне сьогодні

відеоКомпанії, дотичні до Медведчука і Козака, будують дорогу між Росією і Китаєм – "Схеми"

Новини 17 грудня: смерть Кернеса, призначення в Кабміні

Україна насправді має контракти для купівлі вакцин лише для 2 млн населення – Bloomberg

НАБУ прийшло з обшуками в Мінкульт

Рада призначила Шкарлета на посаду міністра освіти України

Рада провалила призначення Вітренка міністром енергетики

Усі новини...
Стерненко
Справа Стерненка: Офіс генпрокурора видалив підозру Кузнєцову з реєстру
Стерненка знову відправили під нічний домашній арешт
Адвокати Стерненка вимагають розслідувати 4-й напад на нього
Останні новини
06:07
МВС Білорусі та Росгвардія уклали угоду про співпрацю
05:01
COVID-19: світ встановив новий абсолютний рекорд з кількості заражень за добу 
03:59
Вакцина від Moderna пройшла перший етап затвердження у США
03:03
ОновленоУ Харкові оголосили жалобу
02:22
ФотоОстанній (26-й) запуск SpaceX у 2020 році заплановано на 18 грудня
01:18
Три штати США зазнали кібератаки з боку росіян – Bloomberg
00:18
За добу в Європі майже чверть мільйона випадків COVID
23:55
"Я не причетний": Трамп про можливе переслідування сина Байдена
23:28
Голову облради Запоріжжя визнали нелегітимним і обрали нового
22:44
Зеленський започаткував соцпроєкт, щоб заохотити українців більше рухатися
Усі новини...