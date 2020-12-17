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Прокуратура требует ареста для Стерненко

Четверг, 17 декабря 2020, 18:05

Активист и блогер Сергей Стерненко рассказал, что прокуратура будет ходатайствовать об аресте для него.

Источник: Стерненко в Facebook

Дословно: "Только получил на электронку от прокуроров ходатайство об избрании мне меры пресечения в виде ... содержание под стражей.

Домашний арест у меня закончился еще почти 3 недели назад. Я никуда не убежал, веду публичный образ жизни, приезжал даже на одно заседание, которое не произошло".

Детали: Стерненко сообщил, что заседание состоится 18 декабря в приморском суде.

 

Этому предшествовало: Дело Сергея Стерненко переквалифицировали и 11 июня 2020 года ему сообщили о подозрении в умышленном убийстве. Служба безопасности Украины заявила, что Стерненко оборонялся только в начале нападения, а потом бежал за раненым Кузнецовым почти 100 метров и ударил его ножом в сердце, когда опасности уже не было.

После этого, также в июне, Печерский райсуд Киева отменил подозрение Ивану Кузнецову, который был одним из нападавших на бывшего лидера одесской ячейки "Правого сектора" Сергея Стерненко и погиб во время нападения.

Стерненко находился под ночным домашним арестом в Киеве: в августе ему смягчили меру пресечения, которую продолжили в сентябре.

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Дело Стерненко: Объясняем позицию защиты

Предыстория:

  • В 2018 году на экс-лидера одесского Сергея Стерненко было совершено три покушения (7 февраля1 мая и 24 мая), в ходе третьего погиб один из двух нападавших. Полиция открывала производство об умышленном убийстве. Стерненко утверждает, что защищался.
  • 15 мая стало известно, что двум мужчинам, которые в 2018 году напали в Одессе на экс-лидера местной ячейки "Правого сектора" Сергея Стерненко, объявлено подозрение в хулиганстве, а 10 июня – что прокуратура закрыла производство против погибшего Кузнецова.
  • Позже суд отменил подозрение Кузнецову и не дал разрешение на задержание его сообщника – Александра Исайкула.

Украинская правда
Темы: Стерненкосудпрокуратураарест


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