Прокуратура требует ареста для Стерненко
Активист и блогер Сергей Стерненко рассказал, что прокуратура будет ходатайствовать об аресте для него.
Источник: Стерненко в Facebook
Дословно: "Только получил на электронку от прокуроров ходатайство об избрании мне меры пресечения в виде ... содержание под стражей.
Домашний арест у меня закончился еще почти 3 недели назад. Я никуда не убежал, веду публичный образ жизни, приезжал даже на одно заседание, которое не произошло".
Детали: Стерненко сообщил, что заседание состоится 18 декабря.
Этому предшествовало: 11 июня 2020 года Стерненко сообщили о подозрении в умышленном убийстве. Служба безопасности Украины заявила, что он оборонялся только в начале нападения, а потом бежал за раненым Кузнецовым почти 100 метров и ударил его ножом в сердце, когда опасности уже не было.
После этого, также в июне, Печерский райсуд Киева отменил подозрение Ивану Кузнецову, который был одним из нападавших на Стерненко и погиб во время нападения.
Стерненко находился под ночным домашним арестом в Киеве: в августе ему смягчили меру пресечения, которую продолжили в сентябре.
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Предыстория:
- В 2018 году на Стерненко было совершено три покушения (7 февраля, 1 мая и 24 мая), в ходе третьего погиб один из двух нападавших. Полиция открывала производство об умышленном убийстве. Стерненко утверждает, что защищался.
- 15 мая стало известно, что двум мужчинам, которые в 2018 году напали в Одессе на Стерненко, объявлено подозрение в хулиганстве, а 10 июня – что прокуратура закрыла производство против погибшего Кузнецова.
- Позже суд отменил подозрение Кузнецову и не дал разрешение на задержание его сообщника – Александра Исайкула.