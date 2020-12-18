Головні новини четверга і ночі: смерть Кернеса, призначення в Кабміні

Міського голови Харкова Геннадій Кернес помер, Рада призначила Сергія Шкарлета міністром освіти і науки України — актуальні новини 17 грудня.

Про смерть Кернеса

Мер Харкова Геннадій Кернес, який лікувався від коронавірусу в Німеччині, помер.

В Офісі президента Володимира Зеленського відзначили, що до покійного міського голови Харкова Геннадія Кернеса неоднозначне ставлення у суспільства, але він працював на благо свого міста.

Про призначення в Кабміні

Верховна Рада підтримала кандидатуру Сергія Шкарлета на призначення міністром освіти і науки.

Рада також підтримала призначення голови Держгеокадастру Романа Лещенка міністром аграрної політики та продовольства України.

Разом з цим Рада не підтримала призначення колишнього виконавчого директора "Нафтогазу" Юрія Вітренка на посаду першого віцепрем’єр-міністра - міністра енергетики.

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