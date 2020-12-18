Главные новости четверга и ночи: смерть Кернеса, назначения в Кабмине

Кернес умер, Рада назначила Шкарлета министром образования и науки Украины — актуальные новости 17 декабря.

О смерти Кернеса

Мэр Харькова Геннадий Кернес, который лечился от коронавируса в Германии, умер.

В Офисе президента Владимира Зеленского отметили, что к покойному городскому главе Харькова Геннадия Кернеса неоднозначное отношение у общества, но он работал на благо своего города.

О назначениях в Кабмине

Верховная Рада поддержала кандидатуру Сергея Шкарлета на назначение министром образования и науки.

Рада также поддержала назначение главы Госгеокадастра Романа Лещенко министром аграрной политики и продовольствия Украины.

Вместе с тем Рада не поддержала назначение бывшего исполнительного директора "Нафтогаза" Юрия Витренко на должность первого вице-премьер-министра - министра энергетики.

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