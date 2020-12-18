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Главные новости четверга и ночи: смерть Кернеса, назначения в Кабмине

Пятница, 18 декабря 2020, 08:00

Кернес умер, Рада назначила Шкарлета министром образования и науки Украины — актуальные новости 17 декабря.

О смерти Кернеса

Мэр Харькова Геннадий Кернес, который лечился от коронавируса в Германии, умер.

В Офисе президента Владимира Зеленского отметили, что к покойному городскому главе Харькова Геннадия Кернеса неоднозначное отношение у общества, но он работал на благо своего города.

О назначениях в Кабмине

Верховная Рада поддержала кандидатуру Сергея Шкарлета на назначение министром образования и науки.

Рада также поддержала назначение главы Госгеокадастра Романа Лещенко министром аграрной политики и продовольствия Украины.

Вместе с тем Рада не поддержала назначение бывшего исполнительного директора "Нафтогаза" Юрия Витренко на должность первого вице-премьер-министра - министра энергетики.

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О других важных новостях

Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что Россия будет увеличивать поддержку оккупированных территорий Донбасса, а отношения с Украиной возможны лишь после уступок со стороны Киева. 

Глобальная инициатива COVAX по вакцинации против коронавирусной болезни COVID-19 утвердила заявку Украины на получение 8 миллионов доз вакцины, которой смогут бесплатно привить 4 миллиона украинцев из групп риска.

Верховная Рада приняла закон о штрафных санкциях для субъектов хозяйствования, которые допускают отсутствие масок или респираторов на гражданах.

Президент США Дональд Трамп говорил некоторым советникам, что откажется покинуть Белый дом в день инаугурации новоизбранного президента Джо Байдена.

Президент России Владимир Путин прокомментировал расследование о возможной причастности сотрудников ФСБ к отравлению оппозиционера Алексея Навального, заявив, что оппозиционер пользуется поддержкой спецслужб США.

Темы: Кернес


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