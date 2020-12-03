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У США - новий рекорд госпіталізованих та померлих від коронавірусу

Четвер, 3 грудня 2020, 13:16

У США 2 грудня зареєстрували новий рекорд госпіталізацій та померлих від коронавірусу.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє New York Times.

Вперше за час епідемії у США кількість госпіталізованих з коронавірусом перевищила 100 000 осіб. Це вже вдвічі більше, порівняно з цифрами на початку листопада. За різними даними, за минулу добу у Штатах підтвердили від 195 тисяч до понад 199 тисяч нових заражень коронавірусом.

"Те, що ми зараз бачимо зростання кількість госпіталізацій, означає, що за декілька тижнів зросте і кількість смертей",  - коментує лікар Джеремі Фауст із лікарні Бостона.

Померли за добу 2760 хворих - вже більше, ніж найвищий показник за увесь час епідемії, зареєстрований 15 квітня, коли померли 2752 пацієнтів з коронавірусом. 

Загальна кількість смертей від коронавірусу у США з початку епідемії перевищила 270 тисяч осіб.

Порівняно з весною, загальна смертність серед пацієнтів з коронавірусом знизилася. Дані Центрів контролю та попередження захворювань свідчать, що якщо у квітні летально закінчувалися 6,7% випадків зараження, у вересні - вже 1,9%.

Це пояснюють як тим, що лікарі краще навчилися "вести" хворих на Covid-19, так і меншу частку людей похилого віку серед хворих. Окрім того, зараз тести здають більше людей із легкими симптомами, які спершу могли взагалі не потрапляти у статистику заражень.

Теми: СШАкоронавірус


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