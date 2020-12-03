"Зоря" в Лізі Європи сенсаційно здолала англійський "Лестер"

Луганська "Зоря" у матчі 5 туру групового турніру Ліги Європи з рахунком 1:0 перемогла англійський "Лестер".

Гра пройшла у четвер 3 грудня у Запоріжжі.

Після перемоги у минулому турі Ліги Європи над грецьким АЕКом луганський клуб зіграв на рівних і з одним із лідерів англійської Прем`єр-Ліги. І хоча "Лестер" приїхав до України без кількох гравців основи, але це не вплинуло на бажання англійців перемогти в цій зустрічі.

Перший момент був за "Зорею". Вже на третій хвилині після удару В`ячеслава Кочергіна "Лестер" рятує воротар Денні Ворд, який відбив м`яча на кутовий. У ще одному моменті Кочергін ударом з метрів 20-ти пробив вище воріт. Атаки ж британців закінчувалися ударами із середної відстані і вище воріт.

На 31-й хвилині свій шанс вийти вперед втратили гості, коли Дженгіз Ундер вийшов сам на сам з вортарем "Зорі", і не поцілив у ворота. На старті другого тайму обидві команди знову видали атакуючу гру. На 51-й хвилині після удару головою Владлена Юрченка м`яч влучає у поперечку воріт "Лестера".

Небезпечна відповідь від "Лестера" відбулася на 76-ій хвилин, але Фофана з вигідної позиції не поцілив у ворота. За пару хвилин знову небезпека біля воріт луганського клубу. Воротар "Зорі" Нікола Васіль двічі рятує свою команду після ударів Келечі Іхеаначо та Джеймса Меддісона.

Втім "Зоря" не зупинилася і показала характер. На 85-й хвилині український клуб забиває переможний гол. Після прострілу з флангу від Дениса Фаворова Аллахьяр Сайядманеш забиває у порожні ворота з метра.

На останній доданій хвилині до основного часу сейв Васіля після удару Ундера у верхній кут воріт врятував для луганського клубу перемогу.

Після 5 турів в групі G "Зоря" набрала шість пунктів. В іншому матчі групи "Брага" на виїзді з рахунком 4:2 перемогла АЕК. "Лестер" і "Брага" набрали про 10 очок і вибороли путівку до плей-офф. "Зоря" ж навіть у разі перемоги в останньому турі не підніметься вище третього місця.