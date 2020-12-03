Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

"Зоря" в Лізі Європи сенсаційно здолала англійський "Лестер"

Четвер, 3 грудня 2020, 20:54
Зоря в Лізі Європи сенсаційно здолала англійський Лестер

Луганська "Зоря" у матчі 5 туру групового турніру Ліги Європи з рахунком 1:0 перемогла англійський "Лестер".

Гра пройшла у четвер 3 грудня у Запоріжжі.

Після перемоги у минулому турі Ліги Європи над грецьким АЕКом луганський клуб зіграв на рівних і з одним із лідерів англійської Прем`єр-Ліги. І хоча "Лестер" приїхав до України без кількох гравців основи, але це не вплинуло на бажання англійців перемогти в цій зустрічі.

Перший момент був за "Зорею". Вже на третій хвилині після удару В`ячеслава Кочергіна "Лестер" рятує воротар Денні Ворд, який відбив м`яча на кутовий. У ще одному моменті Кочергін ударом з метрів 20-ти пробив вище воріт. Атаки ж британців закінчувалися ударами із середної відстані і вище воріт.

На 31-й хвилині свій шанс вийти вперед втратили гості, коли Дженгіз Ундер вийшов сам на сам з вортарем "Зорі", і не поцілив у ворота. На старті другого тайму обидві команди знову видали атакуючу гру. На 51-й хвилині після удару головою Владлена Юрченка м`яч влучає у поперечку воріт "Лестера".

Небезпечна відповідь від "Лестера" відбулася на 76-ій хвилин, але Фофана з вигідної позиції не поцілив у ворота. За пару хвилин знову небезпека біля воріт луганського клубу. Воротар "Зорі" Нікола Васіль двічі рятує свою команду після ударів Келечі Іхеаначо та Джеймса Меддісона.

Втім "Зоря" не зупинилася і показала характер. На 85-й хвилині український клуб забиває переможний гол. Після прострілу з флангу від Дениса Фаворова Аллахьяр Сайядманеш забиває у порожні  ворота з метра.

На останній доданій хвилині до основного часу сейв Васіля після удару Ундера у верхній кут воріт врятував для луганського клубу перемогу.

Після 5 турів в групі G "Зоря" набрала шість пунктів. В іншому матчі групи "Брага" на виїзді з рахунком 4:2 перемогла АЕК. "Лестер" і "Брага" набрали про 10 очок і вибороли путівку до плей-офф. "Зоря" ж навіть у разі перемоги в останньому турі не підніметься вище третього місця.

Микола Аврамчук для УП
Теми: футбол
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

"Київстар" продовжує відновлювати мобільний інтернет, працюють 95% базових станцій - речниця

оновлено, фото, відеоДепутат підірвав гранати на сесії сільради: 26 поранених

У "ЄС" відхрестились від заяви Прокопіва щодо "бюджету війни" для Києва

інфографікаМайже ніхто в Україні не симпатизує Палестині у війні Ізраїлю і ХАМАС − КМІС

Світовий банк виділить Україні додаткові 1,3 мільярда доларів

Президент не зможе одноосібно вивести США з НАТО − закон

Усі новини...
футбол
Суд арештував генерального секретаря УАФ Запісоцького
Генерального секретаря УАФ Запісоцького затримали для доставки в суд
Суд скасував рішення про відсторонення з посади президента Павелка – УАФ
Останні новини
13:05
Словацькі перевізники припинили блокаду на кордоні - прикордонники
12:47
Держдеп: Путін не зможе "пережити Захід", Конгрес має теж довести це
12:43
"Київстар" продовжує відновлювати мобільний інтернет, працюють 95% базових станцій - речниця
12:35
У неділю в Україні прийдуть дощі і мокрий сніг
12:21
оновлено, фото, відеоДепутат підірвав гранати на сесії сільради: 26 поранених
12:14
Перебої з мобільним зв’язком: як отримати е-рецепт, якщо смс не приходить
12:13
Умєров запросив Туреччину до Морської коаліції
12:13
Лідери ЄС запевняють, що знайдуть рішення про 50 млрд євро для України
11:55
На Таврійському напрямку - хвилі атак росіян, по 80 штурмів три дні поспіль – Тарнавський
11:53
Лише близько 7 тисяч осіб в Україні офіційно зареєструвалися волонтерами
Усі новини...
Реклама: