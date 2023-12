У Британії від коронавірусу вакцинували Вільяма Шекспіра

Одним із перших людей, яких вакцинували від коронавірусу в Британії, став тезка знаменитого англійця Вільям Шекспір.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

81-річному Вільяму Шекспіру ​​з графства Уорвікшир зробили укол в університетській лікарні Ковентрі у вівторок, за 20 миль від міста Стретфорд-на-Ейвоні, де народився його тезка, найбільший драматург і поет Англії.

Новина про вакцинацію Шекспіра надихнула користувачів соцмереж на творчість. Вони жартували про "Приборкання грипу" (відсилка до "Приборкання норовливої" Шекспіра) та про "Двох джентльменів корони" (відсилка до п’єси "Два джентльмени з Верони").

Деякі запитували, якщо перша щеплена від COVID Маргарет Кінан була пацієнткою 1А, то чи був Вільям Шекспір пацієнтом "2B or not 2B" (натяк на вислів "to be, or not to be", "бути чи не бути", який належить шекспірівському герою Гамлету).

Велика Британія 8 грудня першою з країн Заходу розпочала програму масової вакцинації населення від коронавірусу.

Першими у черзі на вакцинацію люди, старші за 80 років, жителі будинків для літніх людей та їхні працівники, а також деякі медичні працівники.

Британія придбала у Pfizer і BioNTech 40 млн доз вакцини, цього достатньо для вакцинації 20 млн осіб. Найбільша частина вакцин надійде у наступному році. На першому етапі влада розраховує використати 800 тисяч доз.

Британія є найбільш постраждалою європейською країною від коронавірусу із понад 61 тисячею померлих.