Ердоган каже, що санкції ЄС проти Туреччини не матимуть великого впливу

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив у середу, що будь-які санкції, введені Євросоюзом щодо Туреччини, не матимуть великого впливу.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Напередодні саміту ЄС у четвер Ердоган заявив на пресконференції в Анкарі, що "чесні лідери" всередині ЄС виступають проти санкцій щодо Туреччини і що Анкара буде продовжувати захищати свої права в Східному Середземномор'ї.

Президент Туреччини додав, що ЄС ніколи не діяв чесно і не виконував своїх обіцянок.

Минулого тижня повідомлялося, що Євросоюз готовий розглянути санкції проти Анкари через її агресивні заяви та "односторонні кроки", рішення може бути прийняте на саміті лідерів ЄС 10 грудня.

Нагадаємо, лідери ЄС домовилися на початку жовтня, що вони вживатимуть "відповідні" заходи проти Туреччини на своїй грудневій зустрічі, якщо Анкара не "припинить незаконну діяльність щодо Греції і Кіпру", зокрема – розвідку газу у водах, які і Греція, і Туреччина вважають своїми.

Відтоді напруга не знизилася – через продовження роботи турецьких суден у спірних водах, образи президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана на адресу свого французького колеги Еммануеля Макрона на тлі спроб Франції протидіяти терористичним загрозам з боку радикальних ісламістів, скандальний візит Ердогана на Північний Кіпр, а також роль Туреччини у конфлікті в Карабаху.

Наприкінці листопада Європарламент схвалив резолюцію, у якій закликає запровадити жорсткі санкції проти Анкари.