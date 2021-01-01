Наприкінці 2020-го світ оновив рекорд захворюваності на COVID-19

За минулу добу у світі зафіксували рекордні 736 тисяч випадків захворювання на коронавірус.

Джерело: дані сайту Worldometers

Деталі: Близько 30% нових випадків зареєстрували у США – 228 тисяч.

У Великій Британії та Бразилії виявили близько 56 тисяч хворих. Більше 23 тисяч інфікувань за добу підтвердили в Німеччині та Італії.

За цей час від ускладнень коронавірусу померли 13 411 осіб. Прикру першість за кількістю жертв за добу тримають США, Мексика, Бразилія та Велика Британія.

Україна за кількістю виявлених випадків коронавірусу станом на 31 грудня зайняла 17 позицію серед інших держав світу, за кількістю смертей – 14 місце.

Наразі у світі лікуються від коронавірусу 22,6 млн осіб, одужали – 59,3 млн хворих, померли – 1 мільйон 825 тисяч осіб.

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