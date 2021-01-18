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Головні новини неділі і ночі: затримання Навального, затонуле судно із українцями

Понеділок, 18 січня 2021, 07:00
Головні новини неділі і ночі: затримання Навального, затонуле судно із українцями

Російського опозиціонера Навального затримали, біля берегів Туреччини затонуло судно із українцями – новини, які були актуальними 17 січня.

Про Навального

Ввечері 17 січня російського опозиціонера Олексія Навального затримали на паспортному контролі в аеропорту "Шереметьєво" в Москві, куди він прилетів з Берліну, де лікувався після отруєння.

В управлінні ФСВП по Москві заявили, що Навальний затриманий за ухилення від явки в кримінально-виконавчу інспекцію як умовно засуджений за злочин.

Міжнародна правозахисна організація Amnesty International вважає Навального в'язнем сумління та вимагає його негайного і беззастережного звільнення.

Затриманий після повернення із Німеччини російський опозиціонер Олексій Навальний перебуває в одному із відділень поліції міста Хімки, що в Московській області. 

Про судно

Із судна Arvin, яке затонуло біля берегів Туреччини, врятували 5 українців та 1 іноземця, пошуки 5 моряків тривають.

Раніше МЗС повідомляло, що біля берегів Туреччини затонуло судно Arvin із 10 українцями та 2 іноземцями на борту. Тоді зазначалося, що 6 осіб врятовані, 2 загинули, ще 4 шукають.

Корабель ходив під прапором Палау, а його власником є компанія з України.

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Українська правда

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