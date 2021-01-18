Главные новости воскресенья и ночи: задержание Навального, затонувшее судно с украинцами

Российского оппозиционера Навального задержали, у берегов Турции затонуло судно с украинцами – новости, которые были актуальными 17 января.

О Навальном

Вечером 17 января российского оппозиционера Алексея Навального задержали на паспортном контроле в аэропорту "Шереметьево" в Москве, куда он прилетел из Берлина, где лечился после отравления.

В управлении ФСИН по Москве заявили, что Навальный задержан за уклонение от явки в уголовно-исполнительную инспекцию как условно осужденный за преступление.

Международная правозащитная организация Amnesty International считает Навального узником совести и требует его немедленного и безоговорочного освобождения.

Задержанный по возвращению из Германии российский оппозиционер Алексей Навальный находится в одном из отделений полиции города Химки, что в Московской области.

О судне

С судна Arvin, затонувшего у берегов Турции, спасено 5 украинцев и 1 иностранца, поиски 5 моряков продолжаются.

Ранее МИД сообщал, что у берегов Турции затонуло судно Arvin с 10 украинцами и 2 иностранцами на борту. Тогда отмечалось, что 6 человек спасены, 2 погибли, еще 4 ищут.

Корабль ходил под флагом Палау, а его владельцем является компания из Украины.

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