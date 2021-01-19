Татаров запевняє, що ОПУ не готує законопроєкт для його порятунку від НАБУ
Заступник керівника ОПУ Олег Татаров заявляє, що Офіс президента та будь-яке інше відомство не готує ніяких законопроєктів заради його порятунку, про які раніше повідомляв голова правління Центру протидії корупції Віталій Шабунін.
Джерело: Татаров у Telegram
Пряма мова Татарова: "Опоненти незалежності України опублікували в ЗМІ серію статей про нібито підготовку в Офісі президента законодавчих ініціатив про зменшення повноважень антикорупційних органів.
На думку авторів дезінформації, це нібито необхідно для порятунку Татарова від НАБУ. Ця інформація є черговим фейком і не має нічого спільного з реальністю.
Ні в Офісі президента, ні в інших владних кабінетах не розглядають і не планують працювати над подібними ініціативами".
Органи антикорупційної інфраструктури є невід'ємною частиною державної правоохоронної системи й будь-які спроби пов'язати або асоціювати діяльність і статус цих органів з незаконними діями осіб, які їх очолюють, є маніпуляцією.
Що було раніше: 18 січня Шабунін заявив, що ОПУ заради порятунку Татарова готує терміновий законопроект, яким "знищить антикорупційну реформу і розірве партнерство з Заходом".
За словами Шабуніна, цим документом готуються забрати ТОП-посадовців з підслідності НАБУ.
Читайте також: Корупційні горішки для Зеленського. Як Банкова замовчує корупцію
Передісторія:
- 1 грудня стало відомо, що НАБУ розслідує справу стосовно заступника керівника Офісу президента Олега Татарова. Провадення стосується можливої причетності Татарова до фальсифікації експертизи у справі екснардепа та забудовникаМаксима Микитася.
- 14 грудня Печерський суд ухвалив передати справу,в якій фігурує Татаров, від НАБУ до Держбюро розслідувань. У НАБУ на це відповіли, що такі рішення суперечать закону.
- 18 грудня в.о. керівника САП Максим Грищук підписав підозруТатарову. Детективи НАБУ також отримали право на затримання Татарова і проведення обшуків в Офісі президента і за місцем проживання Татарова.
- 21 грудня радник глави Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що Татаров написав заяву про призупинення своїх службових обов'язків.
- 24 грудня стало відомо, що Офіс генпрокурора передав справу, в якій фігурує Татаров, з НАБУ до СБУ. У НАБУ заявили, що Офіс генпрокурора здійснює безпрецедентне в історії України втручання в розслідування бюро.
- 30 грудня прокурор від Офісу генпрокурора відкликав клопотання про обрання запобіжного заходу заступнику голови офісу президента, тому заступник Єрмака уникнув арешту.