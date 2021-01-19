Татаров запевняє, що ОПУ не готує законопроєкт для його порятунку від НАБУ

Заступник керівника ОПУ Олег Татаров заявляє, що Офіс президента та будь-яке інше відомство не готує ніяких законопроєктів заради його порятунку, про які раніше повідомляв голова правління Центру протидії корупції Віталій Шабунін.

Джерело: Татаров у Telegram

Пряма мова Татарова: "Опоненти незалежності України опублікували в ЗМІ серію статей про нібито підготовку в Офісі президента законодавчих ініціатив про зменшення повноважень антикорупційних органів.

На думку авторів дезінформації, це нібито необхідно для порятунку Татарова від НАБУ. Ця інформація є черговим фейком і не має нічого спільного з реальністю.

Ні в Офісі президента, ні в інших владних кабінетах не розглядають і не планують працювати над подібними ініціативами".

Органи антикорупційної інфраструктури є невід'ємною частиною державної правоохоронної системи й будь-які спроби пов'язати або асоціювати діяльність і статус цих органів з незаконними діями осіб, які їх очолюють, є маніпуляцією.

Що було раніше: 18 січня Шабунін заявив, що ОПУ заради порятунку Татарова готує терміновий законопроект, яким "знищить антикорупційну реформу і розірве партнерство з Заходом".

За словами Шабуніна, цим документом готуються забрати ТОП-посадовців з підслідності НАБУ.

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