Татаров уверяет, что ОПУ не готовит законопроект для его спасения от НАБУ
Заместитель руководителя ОПУ Олег Татаров заявляет, что Офис президента и любое другое ведомство не готовит никаких законопроектов ради его спасения, о которых ранее сообщал председатель правления Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин.
Источник: Татаров в Telegram
Прямая речь Татарова: "Оппоненты независимости Украины опубликовали в СМИ серию статей о якобы подготовке в Офисе президента законодательных инициатив об уменьшении полномочий антикоррупционных органов.
По мнению авторов дезинформации, это якобы необходимо для спасения Татарова от НАБУ. Эта информация является очередным фейком и не имеет ничего общего с реальностью.
Ни в Офисе президента, ни в других властных кабинетах не рассматривают и не планируют работать над подобными инициативами".
Органы антикоррупционной инфраструктуры являются неотъемлемой частью государственной правоохранительной системы и любые попытки связать или ассоциировать деятельность и статус этих органов с незаконными действиями лиц, что их возглавляют, является манипуляцией.
Что было раньше: 18 января Шабунин заявлял, что ОПУ ради спасения Татарова, готовит срочный законопроект, которым "уничтожит антикоррупционную реформу и разорвет партнерство с Западом".
По словам Шабунина, этим документом готовятся забрать ТОП-чиновников из подследственности НАБУ,
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Предыстория:
- 1 декабря стало известно, что НАБУ расследует дело в отношении заместителя руководителя Офиса президента Олега Татарова. Оно касается возможной причастности Татарова к фальсификации экспертизы по делу экс-нардепа и застройщика Максима Микитася.
- 14 декабря Печерский суд постановил передать дело, в котором фигурирует Татаров, от НАБУ в Госбюро расследований. В НАБУ на это ответили, что такие решения противоречат закону.
- 18 декабря и.о. руководителя САП Максим Грищук подписал подозрение Татарову. Детективы НАБУ также получили право на задержание Татарова и проведения обысков в Офисе президента и по месту жительства Татарова.
- 21 декабря советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что Татаров написал заявление о приостановлении своих служебных обязанностей.
- 24 декабря стало известно, что Офис генпрокурора передал производство, в котором фигурирует Татаров, из НАБУ в Службу безопасности. В НАБУ заявили, что Офис генпрокурора осуществляет беспрецедентное в истории Украины вмешательство в расследование бюро.
- 30 декабря прокурор от Офиса генпрокурора отозвал ходатайство об избрании меры пресечения заместителю главы офиса президента, поэтому заместитель Ермака избежал ареста.