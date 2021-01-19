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Татаров уверяет, что ОПУ не готовит законопроект для его спасения от НАБУ

Вторник, 19 января 2021, 16:46
Татаров уверяет, что ОПУ не готовит законопроект для его спасения от НАБУ

Заместитель руководителя ОПУ Олег Татаров заявляет, что Офис президента и любое другое ведомство не готовит никаких законопроектов ради его спасения, о которых ранее сообщал председатель правления Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин.

Источник: Татаров в Telegram

Прямая речь Татарова: "Оппоненты независимости Украины опубликовали в СМИ серию статей о якобы подготовке в Офисе президента законодательных инициатив об уменьшении полномочий антикоррупционных органов.

По мнению авторов дезинформации, это якобы необходимо для спасения Татарова от НАБУ.  Эта информация является очередным фейком и не имеет ничего общего с реальностью.

Ни в Офисе президента, ни в других властных кабинетах не рассматривают и не планируют работать над подобными инициативами".

Органы антикоррупционной инфраструктуры являются неотъемлемой частью государственной правоохранительной системы и любые попытки связать или ассоциировать деятельность и статус этих органов с незаконными действиями лиц, что их возглавляют, является манипуляцией.

Что было раньше: 18 января Шабунин заявлял, что ОПУ ради спасения Татарова, готовит срочный законопроект, которым "уничтожит антикоррупционную реформу и разорвет партнерство с Западом".

По словам Шабунина, этим документом готовятся забрать ТОП-чиновников из подследственности НАБУ,

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Предыстория:

Украинская правда

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Темы: ТатаровОфис генпрокурораНАБУЦПК
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