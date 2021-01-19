Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Новини 19 січня: підозра Тупицькому, згортання "Північного потоку-2"

Вівторок, 19 січня 2021, 21:34

Глава КС Тупицький отримав підозру, але прикидається, що ні, "Газпром" вперше визнав ймовірність припинення будівництва "Північного потоку-2", — актуальні новини 19 січня.

Про підозру Тупицькому

Конституційний суд повідомляє, що працівники Управління державної охорони не допускають Олександра Тупицького до приміщення суду та робочого кабінету голови КС. 

Крім того, ДБР повідомило про підозру голові Конституційного Суду України, хоча сам Тупицький імітує її невручення і відвідує робоче місце.

Про згортання "Північного потоку-2"

Російський виробник газу "Газпром" у випущеному ним проспекті єврооблігацій визнав, що існують ризики зупинки чи згортання проєкту газопроводу "Північний потік-2". 

Згодом концерн Bilfinger SE вийшов з будівництва "Північного потоку-2", ставши першою німецькою компанією, яка залишила проєкт російського газопроводу, а США внесли до санкційного списку російський корабель-трубоукладач "Фортуна", задіяний у будівництві газопроводу.

Про Толоку Української правди

УП дарує футболку з оновленим Дон Кіхотом кожному підписнику Толоки УП, який підтримає видання від 1000 грн на рік. Акцію продовжено до кінця січня.

Долучайтеся до Толоки УП і отримуйте ексклюзивні промокоди від бізнес-партнерів Української правди.

 

Про інші важливі новини

Офіс генпрокурора розпочав кримінальні провадження проти народного депутата від "Слуги народу" Олександра Дубінського.

Білоруський офіцер Ігор Макар, який опублікував записи розмов голови КДБ Білорусі про планування вбивства Павла Шеремета, дав свідчення українським правоохоронцям у Києві у справі про вбивство журналіста.

У "Студії "Квартал 95" не підтвердили і не спростували продаж російському каналу "СТС" франшизи на зйомки "Ліги сміху", зазначивши, що дистриб’юцією їхніх продуктів займається шведська компанія "Eccho Rights".

Міністерство охорони здоров'я не купувало в Росії тести для  діагностики коронавірусу SARS CoV 2 методом полімеразної реакції. 

У Верховній Раді зареєстровано законопроєкт із ініціативою заборонити перенесення вихідних і робочих днів.

Фонд боротьби з корупцією Олексія Навального опублікував розслідування про палац президента Володимира Путіна біля Геленджика.



powered by lun.ua
Головне сьогодні

Новини 19 січня: підозра Тупицькому, згортання "Північного потоку-2"

У ОРДО планують зробити жителів з паспортами України "поза законом" – ЗМІ

США ввели санкції щодо російського корабля, який будує "Північний потік-2"

ОБСЄ допустила на засідання підгрупи ТКГ невпізнаних "радників" із ОРДЛО - Гармаш

Оновлено від 14:50Офіс генпрокурора відкрив справи проти Дубінського

Німецький концерн вийшов з проєкту "Північний потік-2" через загрозу санкцій США

Усі новини...
Останні новини
22:01
У Франції зареєстрували 5 смертей невдовзі після вакцинації, обставини з'ясовують
21:47
"Укрспирт" вперше за 7 років отримає керівника без приставки "в.о."
21:34
Новини 19 січня: підозра Тупицькому, згортання "Північного потоку-2"
21:16
Лідер республіканців у Сенаті звинуватив Трампа у провокації заворушень
21:03
Верховний Суд став на бік Приватбанку у справі київського готелю
20:54
Двох нацгвардійців США відсторонили від інавгурації Байдена через зв’язки з радикалами – ЗМІ
20:38
Гривня зміцнилася до долара
20:22
Зеленський призначив майже 200 стипендій молодим митцям
20:06
Євродепутати закликали ЄС розширити санкції проти РФ через арешт Навального
19:45
Україна хоче відсудити затонулий танкер Delfi
Усі новини...
Підпишіться на наші повідомлення!