Чинний президент США Дональд Трамп піддав критиці Сенат Конгресу США, який слідом за нижньою палатою парламенту схвалив оборонний бюджет на 2021 рік, подолавши накладене главою держави вето.

Джерело: Трамп у Twitter

Пряма мова: "Наш республіканський сенат щойно втратив можливість позбутися статті 230, яка дає необмежену владу великим технологічним компаніям. Нікчемно!!! Тепер вони хочуть дати людям, розореним китайським вірусом, 600 доларів, а не 2000 доларів, яких вони так відчайдушно потребують. Нечесно і нерозумно!"

Our Republican Senate just missed the opportunity to get rid of Section 230, which gives unlimited power to Big Tech companies. Pathetic!!! Now they want to give people ravaged by the China Virus $600, rather than the $2000 which they so desperately need. Not fair, or smart!