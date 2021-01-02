Чинний президент США Дональд Трамп піддав критиці Сенат Конгресу США, який слідом за нижньою палатою парламенту схвалив оборонний бюджет на 2021 рік, подолавши накладене главою держави вето.

Джерело: Трамп у Twitter

Пряма мова: "Наш республіканський сенат щойно втратив можливість позбутися статті 230, яка дає необмежену владу великим технологічним компаніям. Нікчемно!!! Тепер вони хочуть дати людям, розореним китайським вірусом, 600 доларів, а не 2000 доларів, яких вони так відчайдушно потребують. Нечесно і нерозумно!"

Our Republican Senate just missed the opportunity to get rid of Section 230, which gives unlimited power to Big Tech companies. Pathetic!!! Now they want to give people ravaged by the China Virus $600, rather than the $2000 which they so desperately need. Not fair, or smart! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 1, 2021

Що передувало:

1 січня Сенат Конгресу США, який контролюється республіканцями, слідом за Палатою представників схвалив законопроєкт про оборонний бюджет, який раніше ветував президент країни Дональд Трамп.

29 грудня Палата представників Конгресу США ухвалила законопроєкт про оборонний бюджет, всупереч вето президента Дональда Трампа. Відповідний документи підтримали 275 членів Палати, де більшість мають демократи.

Відповідно до законопроєкту, на оборону планують виділити 740 млрд доларів, зокрема передбачається 250 млн доларів на військову допомогу Україні.

23 грудня Трамп наклав вето на оборонний бюджет, який передбачає посилення санкцій проти російського газопроводу "Північний потік-2" і допомогу Україні.

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