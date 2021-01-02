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Трамп розкритикував Сенат США за схвалення оборонного бюджету без президентських поправок

Субота, 2 січня 2021, 04:13

Чинний президент США Дональд Трамп піддав критиці Сенат Конгресу США, який слідом за нижньою палатою парламенту схвалив оборонний бюджет на 2021 рік, подолавши накладене главою держави вето.

Джерело: Трамп у Twitter

Пряма мова: "Наш республіканський сенат щойно втратив можливість позбутися статті 230, яка дає необмежену владу великим технологічним компаніям. Нікчемно!!! Тепер вони хочуть дати людям, розореним китайським вірусом, 600 доларів, а не 2000 доларів, яких вони так відчайдушно потребують. Нечесно і нерозумно!"

Що передувало:

  • 1 січня Сенат Конгресу США, який контролюється республіканцями, слідом за Палатою представників схвалив законопроєкт про оборонний бюджет, який раніше ветував президент країни Дональд Трамп.
  • 29 грудня Палата представників Конгресу США ухвалила законопроєкт про оборонний бюджет, всупереч вето президента Дональда Трампа. Відповідний документи підтримали 275 членів Палати, де більшість мають демократи. 
  • Відповідно до законопроєкту, на оборону планують виділити 740 млрд доларів, зокрема передбачається 250 млн доларів на військову допомогу Україні. 
  • 23 грудня Трамп наклав вето на оборонний бюджет, який передбачає посилення санкцій проти російського газопроводу "Північний потік-2" і допомогу Україні.

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Теми: СШАТрампбюджет


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