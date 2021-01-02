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Трамп розкритикував Сенат США за схвалення оборонного бюджету

Субота, 2 січня 2021, 03:13
Трамп розкритикував Сенат США за схвалення оборонного бюджету

Чинний президент США Дональд Трамп піддав критиці Сенат Конгресу США, який слідом за нижньою палатою парламенту схвалив оборонний бюджет на 2021 рік, подолавши накладене главою держави вето.

Джерело: Трамп у Twitter

Пряма мова: "Наш республіканський сенат щойно втратив можливість позбутися статті 230, яка дає необмежену владу великим технологічним компаніям. Нікчемно!!! Тепер вони хочуть дати людям, розореним китайським вірусом, 600 доларів, а не 2000 доларів, яких вони так відчайдушно потребують. Нечесно і нерозумно!"

Що передувало:

  • 1 січня Сенат Конгресу США, який контролюється республіканцями, слідом за Палатою представників схвалив законопроєкт про оборонний бюджет, який раніше ветував президент країни Дональд Трамп.
  • 29 грудня Палата представників Конгресу США ухвалила законопроєкт про оборонний бюджет, всупереч вето президента Дональда Трампа. Відповідний документи підтримали 275 членів Палати, де більшість мають демократи. 
  • Відповідно до законопроєкту, на оборону планують виділити 740 млрд доларів, зокрема передбачається 250 млн доларів на військову допомогу Україні. 
  • 23 грудня Трамп наклав вето на оборонний бюджет, який передбачає посилення санкцій проти російського газопроводу "Північний потік-2" і допомогу Україні.

Читайте також: Санкції та допомога Україні: що включає військовий бюджет США і чому Трамп хоче його ветувати

"Українська правда" у Threads

Теми: СШАТрампбюджет
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