Головні новини п’ятниці і ночі: вибори в Харкові, нова "мінімалка"

Секретар Харківської міськради попросив Верховну Раду призначити позачергові вибори мера міста, з 1 січня в Україні зросла мінімальна зарплата — актуальні новини 1 січня.

Про вибори в Харкові

Секретар Харківської міської ради Ігор Терехов попросив Верховну Раду призначити позачергові вибори мера міста через смерть обраного мера Геннадія Кернеса.

Про нову "мінімалку" та пенсію

З 1 січня розмір мінімальної пенсії за віком для непрацюючих осіб зростає з 2,1 тисячі гривень до 2,4 тисячі гривень завдяки підвищенню "мінімалки" до 6 тисяч гривень.

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Про інші важливі новини

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