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Головні новини п’ятниці і ночі: вибори в Харкові, нова "мінімалка"

Субота, 2 січня 2021, 07:00

Секретар Харківської міськради попросив Верховну Раду призначити позачергові вибори мера міста, з 1 січня в Україні зросла мінімальна зарплата — актуальні новини 1 січня.

Про вибори в Харкові

Секретар Харківської міської ради Ігор Терехов попросив Верховну Раду призначити позачергові вибори мера міста через смерть обраного мера Геннадія Кернеса.

Про нову "мінімалку" та пенсію

З 1 січня розмір мінімальної пенсії за віком для непрацюючих осіб зростає з 2,1 тисячі гривень до 2,4 тисячі гривень завдяки підвищенню "мінімалки" до 6 тисяч гривень.

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Про інші важливі новини

З 16 січня 2021 року стане чинною 30 ст. мовного закону, яка зобов'язує усіх постачальників послуг в Україні комунікувати з клієнтами виключно державною мовою, якщо не надійшло окреме прохання споживача про інше.

Ймовірно, пов’язані з владою Росії хакери, які стоять за масштабним зламом корпоративних й урядових систем США, змогли отримати доступ до внутрішніх систем корпорації Microsoft і переглянути вихідний код, який використовується для створення програмних продуктів.

Сенат Конгресу США, який контролюється республіканцями, слідом за Палатою представників схвалив законопроєкт про оборонний бюджет, який раніше ветував президент країни Дональд Трамп.

"Українська правда" у Threads

Теми: Кернес
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