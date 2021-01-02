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Главные новости пятницы и ночи: выборы в Харькове, новая "минималка"

Суббота, 2 января 2021, 08:00

Секретарь Харьковского горсовета попросил Верховную Раду назначить внеочередные выборы мэра города, с 1 января в Украине выросла минимальная зарплата — актуальные новости 1 января.

О выборах в Харькове

Секретарь Харьковского городского совета Игорь Терехов попросил Верховную Раду назначить внеочередные выборы мэра города из-за смерти избранного мэра Геннадия Кернеса.

О новой "минималке" и пенсии

С 1 января размер минимальной пенсии по возрасту для неработающих лиц вырастает с 2,1 тысячи гривень до 2,4 тысячи гривень благодаря повышению "минималки" до 6 тысяч гривень.

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О других важных новостях

С 16 января 2021 года вступит в силу 30 ст. языкового закона, обязывающая всех поставщиков услуг в Украине коммуницировать с клиентами исключительно на государственном языке, если не поступила отдельная просьба потребителя о другом.

Предположительно связанные с властями России хакеры, которые стоят за масштабным взломом корпоративных и правительственных систем США, смогли получить доступ к внутренним системам корпорации Microsoft и просмотреть исходный код, который используется для создания программных продуктов.

Сенат Конгресса США, который контролируется республиканцами, вслед за Палатой представителей одобрил законопроект об оборонном бюджете, который ранее ветировал президент страны Дональд Трамп.

Темы: Кернес


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