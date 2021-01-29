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Стерненку скасували домашній арешт і віддали на поруки нардепу

П'ятниця, 29 січня 2021, 15:22
Стерненку скасували домашній арешт і віддали на поруки нардепу

Приморський районний суд Одеси скасував домашній арешт для активіста Сергія Стерненка та відправив його на поруки.

Джерело: Facebook-сторінка нардепа "Голосу" Романа Лозинського та юридичної компанії Міллер

Пряма мова: "Щойно суд задовольнив мою заяву про взяття на поруки Сергія Стерненка та скасував домашній арешт".

Деталі: Сторона захисту Стерненка переконана, що немає жодних ризиків, які обґрунтовували перебування активіста під домашнім арештом.

На думку адвокатів Стерненка, продовження такого запобіжного заходу безпідставне.

До цього Стерненко перебував під домашнім арештом більше 6 місяців.

Нагадаємо: 11 червня 2020 року Стерненку повідомили про підозру в умисному вбивстві. Служба безпеки України заявила, що він оборонявся лише на початку нападу, а потім біг за пораненим Кузнєцовим майже 100 метрів і вдарив його ножем у серце, коли небезпеки вже не було.

Після цього, також у червні, Печерський райсуд Києва скасував підозру Івану Кузнецову, який був одним із нападників на Стерненка і загинув під час нападу.

Стерненко перебував під нічним домашнім арештом у Києві: у серпні йому пом'якшили запобіжний захід, який продовжили у вересні.

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Передісторія:

  • У 2018 році на Стерненка було вчинено три замахи (7 лютого1 травнята 24 травня), в ході третього загинув один із двох нападників. Поліція відкривала провадження про умисне вбивство. Стерненко стверджує, що захищався.
  • 15 травня стало відомо, що двом чоловікам, які у 2018 році напали в Одесі на Стерненка, оголосили підозру в хуліганстві, а 10 червня – що прокуратура закрила провадження проти загиблого Кузнецова.
  • Згодом суд скасував підозру Кузнецову та не дав дозвіл на затримання його спільника Олександра Ісайкула.

Українська правда

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Теми: СтерненкосудГолос
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