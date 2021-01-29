Стерненку скасували домашній арешт і віддали на поруки нардепу

Приморський районний суд Одеси скасував домашній арешт для активіста Сергія Стерненка та відправив його на поруки.

Джерело: Facebook-сторінка нардепа "Голосу" Романа Лозинського та юридичної компанії Міллер

Пряма мова: "Щойно суд задовольнив мою заяву про взяття на поруки Сергія Стерненка та скасував домашній арешт".

Деталі: Сторона захисту Стерненка переконана, що немає жодних ризиків, які обґрунтовували перебування активіста під домашнім арештом.

На думку адвокатів Стерненка, продовження такого запобіжного заходу безпідставне.

До цього Стерненко перебував під домашнім арештом більше 6 місяців.

Нагадаємо: 11 червня 2020 року Стерненку повідомили про підозру в умисному вбивстві. Служба безпеки України заявила, що він оборонявся лише на початку нападу, а потім біг за пораненим Кузнєцовим майже 100 метрів і вдарив його ножем у серце, коли небезпеки вже не було.

Після цього, також у червні, Печерський райсуд Києва скасував підозру Івану Кузнецову, який був одним із нападників на Стерненка і загинув під час нападу.

Стерненко перебував під нічним домашнім арештом у Києві: у серпні йому пом'якшили запобіжний захід, який продовжили у вересні.

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