Стерненко отменили домашний арест и отдали на поруки нардепу

Приморский районный суд Одессы отменил домашний арест для активиста Сергея Стерненка и отпустил его на поруки.

Источник: Facebook-страница нардепа "Голоса" Романа Лозинского

Прямая речь: "Только что суд удовлетворил мое заявление о взятии на поруки Сергея Стерненка и отменил домашний арест".

Детали: Сторона защиты Стерненка убеждена, что нет никаких рисков, которые обосновывали пребывание активиста под домашним арестом.

По мнению адвокатов Стерненка, продолжение такой меры пресечения безосновательно.

До этого Стерненко находился под домашним арестом более 6 месяцев.

Напомним: 11 июня 2020 года Стерненко сообщили о подозрении в умышленном убийстве. Служба безопасности Украины заявила, что он оборонялся только в начале нападения, а потом бежал за раненым Кузнецовым почти 100 метров и ударил его ножом в сердце, когда опасности уже не было.

После этого, также в июне, Печерский райсуд Киева отменил подозрение Ивану Кузнецову, который был одним из нападавших на Стерненко и погиб во время нападения.

Стерненко находился под ночным домашним арестом в Киеве: в августе ему смягчили меру пресечения, которую продолжили в сентябре.

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