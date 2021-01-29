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Стерненко отменили домашний арест и отдали на поруки нардепу

Пятница, 29 января 2021, 15:22
Стерненко отменили домашний арест и отдали на поруки нардепу

Приморский районный суд Одессы отменил домашний арест для активиста Сергея Стерненка и отпустил его на поруки.

Источник: Facebook-страница нардепа "Голоса" Романа Лозинского

Прямая речь: "Только что суд удовлетворил мое заявление о взятии на поруки Сергея Стерненка и отменил домашний арест".

Детали: Сторона защиты Стерненка убеждена, что нет никаких рисков, которые обосновывали пребывание активиста под домашним арестом.

По мнению адвокатов Стерненка, продолжение такой меры пресечения безосновательно.

До этого Стерненко находился под домашним арестом более 6 месяцев.

Напомним: 11 июня 2020 года Стерненко сообщили о подозрении в умышленном убийстве. Служба безопасности Украины заявила, что он оборонялся только в начале нападения, а потом бежал за раненым Кузнецовым почти 100 метров и ударил его ножом в сердце, когда опасности уже не было.

После этого, также в июне, Печерский райсуд Киева отменил подозрение Ивану Кузнецову, который был одним из нападавших на Стерненко и погиб во время нападения.

Стерненко находился под ночным домашним арестом в Киеве: в августе ему смягчили меру пресечения, которую продолжили в сентябре.

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Дело Стерненко: Объясняем позицию защиты

Предыстория:

  • В 2018 году на Стерненко было совершено три покушения (7 февраля1 мая и 24 мая), в ходе третьего погиб один из двух нападавших. Полиция открывала производство об умышленном убийстве. Стерненко утверждает, что защищался.
  • 15 мая стало известно, что двум мужчинам, которые в 2018 году напали в Одессе на Стерненко, объявлено подозрение в хулиганстве, а 10 июня – что прокуратура закрыла производство против погибшего Кузнецова.
  • Позже суд отменил подозрение Кузнецову и не дал разрешение на задержание его сообщника – Александра Исайкула.

Украинская правда
Темы: СтерненкосудГолос
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