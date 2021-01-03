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Погода на найближчі дні: вітер з півдня і до +8 градусів

Неділя, 3 січня 2021, 08:53
Погода на найближчі дні: вітер з півдня і до +8 градусів

Днями в Україні очікується температура вище нуля, без істотних опадів, місцями поривчастий південно-східний вітер.   

Джерело: Укргідрометцентр

Деталі: У понеділок, 4 січня, в Україні буде сухо, а 5 січня у західних областях ймовірний дощ, в горах – з мокрим снігом. На решті території без істотних опадів.

Вітер переважно південно-східний, 7-12 м/с, місцями пориви 15-20 м/с.

Температура вдень близько 2° тепла, вночі до 2° морозу, вночі у східних та Сумській областях 1-4° морозу, в західних областях та на крайньому півдні країни до +5°, вдень у західних та більшості південних областей 2-7°, на півдні Одещини та місцями в Криму до 8° тепла.

 

У Києві та столичному регіоні 4-5 січня без істотних опадів. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура вдень близько 2° тепла, вночі – від нуля до 2° морозу.

 

Українська правда

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Теми: погода
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