Погода на найближчі дні: вітер з півдня і до +8 градусів

Днями в Україні очікується температура вище нуля, без істотних опадів, місцями поривчастий південно-східний вітер.

Джерело: Укргідрометцентр

Деталі: У понеділок, 4 січня, в Україні буде сухо, а 5 січня у західних областях ймовірний дощ, в горах – з мокрим снігом. На решті території без істотних опадів.

Вітер переважно південно-східний, 7-12 м/с, місцями пориви 15-20 м/с.

Температура вдень близько 2° тепла, вночі до 2° морозу, вночі у східних та Сумській областях 1-4° морозу, в західних областях та на крайньому півдні країни до +5°, вдень у західних та більшості південних областей 2-7°, на півдні Одещини та місцями в Криму до 8° тепла.

У Києві та столичному регіоні 4-5 січня без істотних опадів. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура вдень близько 2° тепла, вночі – від нуля до 2° морозу.