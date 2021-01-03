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Прем'єр Британії заявив про велику ймовірність посилення обмежень

Неділя, 3 січня 2021, 12:51
Прем'єр Британії заявив про велику ймовірність посилення обмежень

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон заявив, що, ймовірно, будуть посилюватися карантинні обмеження, оскільки кількість випадків COVID-19 продовжує зростати.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Випадки COVID-19 у Британії досягли рекордного рівня і продовжують зростати, чому сприяє новий варіант вірусу. Це вже змусило уряд скасувати заплановане повторне відкриття шкіл в Лондоні і його околицях.

Велика частина Англії вже перебуває під жорстоким рівнем обмежень, викладених в чотирирівневій системі регіональних правил, покликаних зупинити поширення вірусу і захистити національну систему охорони здоров'я.

Але Джонсон сказав, що обмеження, "на жаль, можуть бути посилені". "Очевидно, що є низку більш жорстких заходів, які ми повинні розглянути.. Я не збираюся зараз робити припущення про те, якими вони будуть", - сказав він.

Джонсон також сказав, що школи безпечні, і порадив батькам відправляти своїх дітей, де це дозволено правилами. "Я не сумніваюся, що школи безпечні, а освіта є пріоритетом", - сказав він.

Як повідомлялося, британський уряд помістив ще більше районів Англії під найсуворіші обмеження COVID-19.

З 31 грудня три чверті населення Англії або 44 млн осіб будуть перебувати під дією найсуворіших обмежень.

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"Українська правда" у Threads

Теми: Велика Британіялокдаун
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