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У штаті Нью-Йорк – перший випадок "британського" коронавірусу

Понеділок, 4 січня 2021, 23:56

В американському штаті Нью-Йорк вперше виявлено британський варіант коронавірусу.

Джерело: губернатор штату Нью-Йорк Ендрю Куомо, "Bloomberg"

Деталі: Губернатор Куомо заявив, що 60-річний чоловік, який живе в окрузі Саратога в північній частині штату Нью-Йорк, отримав позитивний результат на штам вірусу B117.

За словами Куомо, ця людина останнім часом не подорожувала, що говорить про те, що це було результатом поширення вірусу у спільноті.

Губернатор повідомив, що у штаті було проведено близько 5 тисяч тестів для виявлення нового штаму коронавірусу, який передається ще легше.

За словами Куомо, чоловік, який захворів, пов'язаний із магазином N. Fox Jewelers у Саратога-Спрінгс. Із цим магазином пов'язані ще три випадки коронавірусу. Влада ще перевіряє, чи належать вони також до штаму B117.

Нагадаємо: З опівночі 5 січня в Англії починається новий локдаун, щоб стримати більш заразний варіант коронавірусу  SARS CoV 2 при пандемії COVID-19.

Теми: коронавірусCovid-2019США


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