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На пошті Білорусі розкривають листи, які йдуть з-за кордону

Вівторок, 5 січня 2021, 23:13

Білоруси скаржаться, що листи, надіслані їм з-за кордону, розкривають на пошті.

Джерело: TUT.BY

Деталі: Кілька читачів розповіли журналістам, що їм прийшли розкриті на вимогу митниці листи з-за кордону, і припустили, що контролювати вміст листів з інших країн стали частіше.

Про таку ж ситуацію в сторіз в своєму акаунті в Instagram говорить і, наприклад, Міс Білорусь - 2008 Ольга Хижинкова.

В "Белпошті" кажуть, що міжнародна кореспонденція завжди проходить додатковий контроль.

Письмова кореспонденція, що ввозиться і вивозиться за кордон  надходить на контроль. 

Спеціаліст, якщо є якісь підозри, може провести огляд з розкриттям конверта, посилки або бандеролі. Наприклад, в посилці можуть бути іграшки, схожі на зброю, і треба упевнитися, що всередині пакету немає нічого підозрілого, або, буває, підозри можуть підтвердитися, - кажуть в "Белпошті".

У Мінській регіональній митниці розповіли, що розкривання кореспонденції проводиться не власне митником, а на вимогу митниці працівником пошти.

Також там кажуть, що останнім часом "ніяких змін з приводу міжнародної кореспонденції" не було і робота із ввезеними листами йде в звичайному режимі.

Мовляв, традиційно міжнародних поштових відправлень, що надходять в країну перед новорічними святами, стає більше.

За словами митників, при виборі об'єктів і форм митного контролю використовується система управління ризиками згідно із законодавством Євразійського економічного союзу про митне регулювання.

Мовляв,  у міжнародних поштових відправленнях, в тому числі і листах, можуть знаходитися предмети і речовини, заборонені або обмежені до ввезення. Наприклад, в листах можуть відправляти особливо небезпечні наркотичні засоби і психотропні речовини, які не використовуються в медичних цілях, такі як героїн, марихуана, "марки" (LSD).

Теми: Білорусь


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