Конгрес США поновив роботу

Сенат та Палата представників США поновили роботу після термінового евакування внаслідок захоплення будинку Капітолію прихильниками президента Дональда Трампа.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на NBC New York.

Наразі Конгрес вже проголосував проти спроби скасувати волю виборців Арізони – за це рішення проголосувало 303 членів Палати представників та 93 сенатори.

Це рішення розглядалося Конгресом напередодні його захоплення прихильниками президента Трампа.

Як відзначається, через це редакція, за яку голосував Сенат виявилася більш різкою, аніж початкова. Більш того, резолюцію підтримали частина республіканців, які досі уникали цього.

Watch Live: Congress has reconvened after a pro-Trump mob stormed the U.S. Capitol earlier in the day. https://t.co/ChVci2zsQa