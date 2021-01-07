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Конгрес США поновив роботу

Четвер, 7 січня 2021, 07:02
Конгрес США поновив роботу

Сенат та Палата представників США поновили роботу після термінового евакування внаслідок захоплення будинку Капітолію прихильниками президента Дональда Трампа.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на NBC New York.

Наразі Конгрес вже проголосував проти спроби скасувати волю виборців Арізони – за це рішення проголосувало 303 членів Палати представників та 93 сенатори.

Це рішення розглядалося Конгресом напередодні його захоплення прихильниками президента Трампа.

Як відзначається, через це редакція, за яку голосував Сенат виявилася більш різкою, аніж початкова. Більш того, резолюцію підтримали частина республіканців, які досі уникали цього.

Під час засідання Конгрес затвердив перемогу Джо Байдена на президентських виборах.

Нагадаємо, раніше впливовий республіканець Представник сенатор Мітт Ромні виступив із публічними різкими звинуваченнями на адресу свого однопартійця, президента Дональда Трампа. У своїй заяві Ромні поклав на Трампа відповідальність за карколомні події у Вашингтоні, назвавши його "егоїстичним чоловіком із ураженою гордістю", який змінився за два місяці від президентських виборів, а також закликав однопартійців змінити ставлення до Трампа, у тому числі перестати допомагати йому у оскарженні результатів виборів.

 Все про події у Вашингтоні – у трансляції Європейської правди "Хаос заради Трампа: фанати президента США штурмують Капітолій. LIVE"

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Теми: СШАТрампБайден
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