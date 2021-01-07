Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Конгрес США поновив роботу

Четвер, 7 січня 2021, 08:02

Сенат та Палата представників США поновили роботу після термінового евакування внаслідок захоплення будинку Капітолію прихильниками президента Дональда Трампа.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на NBC New York.

Наразі Конгрес вже проголосував проти спроби скасувати волю виборців Арізони – за це рішення проголосувало 303 членів Палати представників та 93 сенатори.

Це рішення розглядалося Конгресом напередодні його захоплення прихильниками президента Трампа.

Як відзначається, через це редакція, за яку голосував Сенат виявилася більш різкою, аніж початкова. Більш того, резолюцію підтримали частина республіканців, які досі уникали цього.

Нагадаємо, раніше впливовий республіканець Представник сенатор Мітт Ромні виступив із публічними різкими звинуваченнями на адресу свого однопартійця, президента Дональда Трампа. У своїй заяві Ромні поклав на Трампа відповідальність за карколомні події у Вашингтоні, назвавши його "егоїстичним чоловіком із ураженою гордістю", який змінився за два місяці від президентських виборів, а також закликав однопартійців змінити ставлення до Трампа, у тому числі перестати допомагати йому у оскарженні результатів виборів.

 Все про події у Вашингтоні – у трансляції Європейської правди "Хаос заради Трампа: фанати президента США штурмують Капітолій. LIVE"

Теми: СШАТрампБайден


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Конгрес США затвердив перемогу Байдена на президентських виборах

Україна отримає від США нові бойові катери – Міноборони

Коронавірус: в Україні майже 9 тисяч нових заражень, 148 людей померли

відеоКонгрес США поновив роботу

Приміщення Конгресу США зачистили від протестувальників

Штурм Капітолія: Байден звернувся до Трампа з вимогою

Усі новини...
При спробі штурму Капітолію загинули чотири людини
43-й президент США відреагував на події у Вашингтоні
Українська має стати мовою міжнародного спілкування – Гриневич
У Мар'їнці снаряд бойовиків пошкодив житловий будинок
Останні новини
10:58
Відновлення МінАПК відбудеться до 1 лютого – постанова Кабміну
10:37
Конгрес США затвердив перемогу Байдена на президентських виборах
10:14
Україна отримає від США нові бойові катери – Міноборони
09:49
Сирія заявила про повітряну атаку Ізраїлю
09:25
мапаСиноптики розповіли, якої погоди чекати на Різдво
08:57
Надзвичайний режим у Вашингтоні збережеться до інавгурації Байдена
08:34
Коронавірус: в Україні майже 9 тисяч нових заражень, 148 людей померли
08:02
відеоКонгрес США поновив роботу
08:00
Головні новини середи і ночі: штурм Капітолію, евакуація Конгресу
07:56
При спробі штурму Капітолію загинули чотири людини
Усі новини...