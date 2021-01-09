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Вибух на магістральному газопроводі: до справи долучилися правоохоронці

Субота, 9 січня 2021, 20:41
Фото: поліція Полтавської області

Правоохоронці встановлюють причини вибуху на магістральному газопроводі в Лубенському районі Полтавської області, інформація про постраждалих відсутня.

Джерело: повідомлення поліції Полтавської області

Деталі: Силовики зазначають, що 9 січня близько 16:00 надійшло повідомлення від жительки міста Лубни про те, що поблизу села Єнківці стався вибух на газопроводі.

Дослівно: "Попередньо встановлено, що неподалік села Єнківці на відстані близько трьох кілометрів серед поля спостерігається горіння на місці, де залягає газопровід високого тиску.

Про наявність постраждалих інформація відсутня. Поліція охороняє периметр пожежі, щоб ніхто із цивільних не потрапив в небезпечну зону і не постраждав.

Нагадаємо:  На магістральному газопроводі, який обслуговує "Оператор газотранспортної системи України" (Укртрансгаз) стався вибух на ділянці поблизу села Калайдинці, що на Полтавщині.

У ДСНС розповіли, що причиною інциденту стала розгерметизація газопроводу "Уренгой-Помари-Ужгород" з послідуючим факельним горінням.

Українська правда
Теми: надзвичайна подіяполіція


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