У перший день лютого бойовики 4 рази порушили "тишу"

Протягом доби 1 лютого в районі проведення операції Об’єднаних сил було зафіксовано чотири порушення режиму припинення вогню.

Джерело: штаб ООС

Дослівно: "У передмісті Авдіївки збройні формування Російської Федерації відкривали вогонь в бік українських позицій з автоматичного станкового, ручного протитанкового та підствольного гранатометів.

Неподалік Новомихайлівки противник вів вогонь зі стрілецької зброї, а біля населеного пункту Пищевик – з автоматичних станкових гранатометів".

Деталі: Зазначається, що бойових втрат серед ЗСУ немає.

Нагадаємо: У зоні ООС під час чергування зник військовий.