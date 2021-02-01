У перший день лютого бойовики 4 рази порушили "тишу"
Понеділок, 1 лютого 2021, 21:40
Протягом доби 1 лютого в районі проведення операції Об’єднаних сил було зафіксовано чотири порушення режиму припинення вогню.
Джерело: штаб ООС
Дослівно: "У передмісті Авдіївки збройні формування Російської Федерації відкривали вогонь в бік українських позицій з автоматичного станкового, ручного протитанкового та підствольного гранатометів.
Неподалік Новомихайлівки противник вів вогонь зі стрілецької зброї, а біля населеного пункту Пищевик – з автоматичних станкових гранатометів".
Деталі: Зазначається, що бойових втрат серед ЗСУ немає.
Нагадаємо: У зоні ООС під час чергування зник військовий.
Українська правда