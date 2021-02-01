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У перший день лютого бойовики 4 рази порушили "тишу"

Понеділок, 1 лютого 2021, 21:40
У перший день лютого бойовики 4 рази порушили тишу

Протягом доби 1 лютого в районі проведення операції Об’єднаних сил було зафіксовано чотири порушення режиму припинення вогню.

Джерело: штаб ООС

Дослівно: "У передмісті Авдіївки збройні формування Російської Федерації відкривали вогонь в бік українських позицій з автоматичного станкового, ручного протитанкового та підствольного гранатометів.

Неподалік Новомихайлівки противник вів вогонь зі стрілецької зброї, а біля населеного пункту Пищевик – з автоматичних станкових гранатометів".

Деталі: Зазначається, що бойових втрат серед ЗСУ немає.

Нагадаємо: У зоні ООС під час чергування зник військовий.

Українська правда

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Теми: ДонбасООСвійна
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