Футбол: ще один гравець збірної України гратиме в чемпіонаті Італії

Півзахисник "Шахтаря" і збірної України Віктор Коваленко перейшов в італійську "Аталанту".

Джерело: FC Atalanta, Sportarena

Деталі: У складі Коваленко став партнером ще одного футболіста збірної України - півзахисника Руслана Малиновського. Тренер "Аталанти" Джан П'єро Гасперіні обіцяв, що клуб відразу ж дасть шанс українцю показати себе на полі.

Повідомляється, що хавбек перебрався в клуб з Бергамо за 700 тисяч євро, підписавши контракт строком на 4,5 роки.

Італійські ЗМІ повідомляють, що заробітна плата українця складе два мільйони євро. Таким чином, Коваленко став найвисокооплачуванішим футболістом в "Аталанті".

Українець в новому клубі гратиме під 20 номером.

Довідка: У нинішньому сезоні хавбек забив чотири голи в 11 матчах "Шахтаря" у всіх турнірах. Дебютувати за "Аталанту" він може вже 3 лютого в матчі Кубка Італії проти "Наполі".

"Аталанта" займає 7 місце турнірної таблиці Серії А, маючи у своєму активі 36 набраних очок після 20 зіграних турів.