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Футбол: ще один гравець збірної України гратиме в чемпіонаті Італії

Понеділок, 1 лютого 2021, 23:50
Atalanta B.C.

Півзахисник "Шахтаря" і збірної України Віктор Коваленко перейшов в італійську "Аталанту".

Джерело: FC Atalanta, Sportarena

Деталі: У складі Коваленко став партнером ще одного футболіста збірної України - півзахисника Руслана Малиновського.  Тренер "Аталанти" Джан П'єро Гасперіні обіцяв, що клуб відразу ж дасть шанс українцю показати себе на полі.

Повідомляється, що хавбек перебрався в клуб з Бергамо за 700 тисяч євро, підписавши контракт строком на 4,5 роки.

Італійські ЗМІ повідомляють, що заробітна плата українця складе два мільйони євро.  Таким чином, Коваленко став найвисокооплачуванішим футболістом в "Аталанті".

Українець в новому клубі гратиме під 20 номером.

Довідка: У нинішньому сезоні хавбек забив чотири голи в 11 матчах "Шахтаря" у всіх турнірах.  Дебютувати за "Аталанту" він може вже 3 лютого в матчі Кубка Італії проти "Наполі".

"Аталанта" займає 7 місце турнірної таблиці Серії А, маючи у своєму активі 36 набраних очок після 20 зіграних турів.

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Публикация от Atalanta B.C. (@atalantabc)

Теми: футболспортукраїнці


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