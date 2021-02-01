Футбол: ще один гравець збірної України гратиме в чемпіонаті Італії
Півзахисник "Шахтаря" і збірної України Віктор Коваленко перейшов в італійську "Аталанту".
Джерело: FC Atalanta, Sportarena
Деталі: У складі Коваленко став партнером ще одного футболіста збірної України - півзахисника Руслана Малиновського. Тренер "Аталанти" Джан П'єро Гасперіні обіцяв, що клуб відразу ж дасть шанс українцю показати себе на полі.
Повідомляється, що хавбек перебрався в клуб з Бергамо за 700 тисяч євро, підписавши контракт строком на 4,5 роки.
Італійські ЗМІ повідомляють, що заробітна плата українця складе два мільйони євро. Таким чином, Коваленко став найвисокооплачуванішим футболістом в "Аталанті".
Українець в новому клубі гратиме під 20 номером.
Довідка: У нинішньому сезоні хавбек забив чотири голи в 11 матчах "Шахтаря" у всіх турнірах. Дебютувати за "Аталанту" він може вже 3 лютого в матчі Кубка Італії проти "Наполі".
"Аталанта" займає 7 місце турнірної таблиці Серії А, маючи у своєму активі 36 набраних очок після 20 зіграних турів.
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