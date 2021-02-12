Новини 12 лютого: "слуга народу" на зборах у Лукашенка, готовність РФ до розриву відносин з ЄС

Нардеп "Слуги народу" засвітився на зборах Лукашенка, Лавров заявив про готовність розірвати відносини з ЄС, — актуальні новини 12 лютого.

Про "слугу народу" на зборах у Лукашенка

Нардеп "Слуги народу" Євгеній Шевченко оприлюднив на своїй сторінці у Facebook фото і відео зі Всебілоруських зборів під керівництвом самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка.

У керівництві фракції "Слуга народу" заявляють, що Шевченко був на Всебілоруських зборах як приватна особа і не мав представницьких функцій.

Про готовність РФ до розриву відносин з ЄС

Міністр закордонних справ Росії Сергєй Лавров заявив, що Москва готова до розриву відносин з Євросоюзом.

Згодом МЗС Росії пояснило слова Лаврова: Росія підтверджує налаштованість на розрив відносин з Євросоюзом у тому випадку, якщо на цей крок піде Брюссель.

При цьому МЗС Німеччини охарактеризувало як "такі, що викликають подив" коментарі Лаврова про те, що Москва готова розірвати відносини з Євросоюзом.

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