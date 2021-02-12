Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Новости 12 февраля: "слуга народа" на собрании у Лукашенко, готовность РФ к разрыву отношений с ЕС

Пятница, 12 февраля 2021, 21:12
photo Yan Dobronosov

Нардеп "Слуги народа" засветился на собрании Лукашенко, Лавров заявил о готовности разорвать отношения с ЕС, — актуальные новости 12 февраля.

О "слуге народа" на собрании у Лукашенко

Нардеп "Слуги народа" Евгений Шевченко обнародовал на своей странице в Facebook фото и видео со Всебелорусского собрания под руководством самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко.

В руководстве фракции "Слуга народа" заявляют, что Шевченко был на Всебелорусском собрании как частное лицо и не имел представительских функций.

О готовности РФ к разрыву отношений с ЕС

Министр иностранных дел России Сергеем Лавров заявил, что Москва готова к разрыву отношений с Евросоюзом.

Вскоре МИД России объяснило слова Лаврова: Россия подтверждает настрой на разрыв отношений с Евросоюзом в том случае, если на этот шаг пойдет Брюссель.

При этом МИД Германии охарактеризовало как "вызывающие удивление" комментарии Лаврова о том, что Москва готова разорвать отношения с Европейским Союзом.

О других важных новостях

Впервые в истории Украины народному депутату сообщили о подозрении в неперсональном голосовании.

Оккупационная власть на Донбассе не откачивает воду в радиоактивной полости, которая образовалась после ядерного взрыва на территории шахты "Юнком", и радиация попала в горизонты питьевой воды.

Украина ведет переговоры с компанией SpaceX Илона Маска для запуска собственного спутника "Сич 2-30 (2-1)" в декабре этого года.

В районе н. п. Павлополь, что на Донбассе, на неизвестном взрывном устройстве подорвался украинский военнослужащий.

Подавляющее большинство украинцев готовы вакцинироваться от коронавируса, в общем такую ​​же готовность выражают более двух третей людей во всем мире.

Беларуская оппозиционерка Светлана Тихановская на онлайн-встрече с украинскими депутатами призвала их поддержать "демократическую Беларусь" в международных организациях и выразила надежду на скорую встречу с руководством Украины.  

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что американцы с помощью смартфонов слушают пользователей, а "умные люди" уже давно ходят с кнопочными телефонами.



powered by lun.ua
Главное сегодня

Суд восстановил в должности скандального экс-главу полиции Винницкой области

Новости 12 февраля: "слуга народа" на собрании у Лукашенко, готовность РФ к разрыву отношений с ЕС

ВОЗ сообщает о повторных заражениях новым штаммом COVID-19

Зеленский инициировал заседание СНБО, часть которого будет закрытой

В "Слуге народа" говорят, что их нардеп был на собрании Лукашенко как простой человек

видеоВ Ровно проверяют стоматолога из-за травм у детей

Все новости...
Последние новости
23:00
Китайскую вакцину Sinovac завезут в Украину в течение 30 дней – Степанов
22:34
Сенат США начал заслушивать аргументы защиты Трампа
22:08
Новости экономики: требования Европарламента, новые лицензии на азартные игры
21:50
Суд восстановил в должности скандального экс-главу полиции Винницкой области
21:27
Космическое агентство о запуске украинского спутника: Урусский некомпетентен
21:12
Новости 12 февраля: "слуга народа" на собрании у Лукашенко, готовность РФ к разрыву отношений с ЕС
20:58
НБУ определил официальный курс гривни на следующую неделю
20:43
ВОЗ сообщает о повторных заражениях новым штаммом COVID-19
20:21
фотоВ Польше ослабили карантин: на популярном горнолыжном курорте "аншлаг"
20:02
Минэкономики прогнозирует более 7% роста экономики во ІІ квартале
Все новости...