Новости 12 февраля: "слуга народа" на собрании у Лукашенко, готовность РФ к разрыву отношений с ЕС

Нардеп "Слуги народа" засветился на собрании Лукашенко, Лавров заявил о готовности разорвать отношения с ЕС, — актуальные новости 12 февраля.

О "слуге народа" на собрании у Лукашенко

Нардеп "Слуги народа" Евгений Шевченко обнародовал на своей странице в Facebook фото и видео со Всебелорусского собрания под руководством самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко.

В руководстве фракции "Слуга народа" заявляют, что Шевченко был на Всебелорусском собрании как частное лицо и не имел представительских функций.

О готовности РФ к разрыву отношений с ЕС

Министр иностранных дел России Сергеем Лавров заявил, что Москва готова к разрыву отношений с Евросоюзом.

Вскоре МИД России объяснило слова Лаврова: Россия подтверждает настрой на разрыв отношений с Евросоюзом в том случае, если на этот шаг пойдет Брюссель.

При этом МИД Германии охарактеризовало как "вызывающие удивление" комментарии Лаврова о том, что Москва готова разорвать отношения с Европейским Союзом.

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