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Новини 15 лютого: свіжі президентські рейтинги, підірваний бойовик

Понеділок, 15 лютого 2021, 20:18
Новини 15 лютого: свіжі президентські рейтинги, підірваний бойовик

Президентський рейтинг: змінились основні конкуренти Зеленського, В окупованій Горлівці підірвали соратника Безлера, — актуальні новини 15 лютого.

Про свіжі президентські рейтинги

Чинний глава держави Володимир Зеленський продовжує лідирувати у президентському рейтингу, але список його основних конкурентів у лютому змінився.

Про підірваного бойовика

Вранці 15 лютого у тимчасово окупованій Горлівці Донецької області підірвали місцевого "комбата народної міліції" Сергія Попова з кримінальними кличками "Довгий" і "Дуремар".

Про інші важливі новини

Керівник Центру протидії корупції Віталій Шабунін заявляє, що Кабінет міністрів у понеділок розглянув і передасть до Верховної Ради законопроєкт, яким звільняє чинного директора НАБУ.

Лікарка Юлія Кузьменко, підозрювана у вбивстві журналіста Павла Шеремета, буде балотуватися на довиборах у Верховну Раду на 50 окрузі в Покровську.

Телеканал "ZIK" подав позов до Верховного суду до президента України, в якому оспорює накладені на канал санкції.  

Партія "ОПЗЖ" опублікувала дві заяви, в яких спростовує зв'язок Віктора Медведчука з нафтопродуктопроводом "Самара – Західний напрямок", а також причетність фірм Тараса Козака до торгівлі з ОРДО й ОРЛО.

Глава МЗС РФ Сергій Лавров заявив, що розрив у відносинах Росії та ЄС розпочався давно і їх розриває Брюссель.

Міністерство закордонних справ та посольство України в Кенії працюють над поверненням близько 180 українських туристів, які затрималися у Занзібарі через поломку літака. Згодом міністр інфраструктури Владислав Криклій повідомив, що літаку SkyUp дозволили вилетіти із Занзібару.

Донька мільярдера та філантропа Білла Гейтса Дженніфер Гейтс отримала першу дозу щеплення від COVID-19 і пожартувала, що разом із ним їй не вживили чіп.

"Українська правда" у Threads

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